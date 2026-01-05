logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Cobertura de testagem para HIV cresce 47% em comunidades indígenas

Mais de 1 milhão de testes rápidos para IST foram distribuídos em 2025
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/01/2026 - 18:04
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 12/12/2025 - Mobilização em Brasília no Dia Mundial de Combate à Aids oferece testagem rápida para HIV, distribuição de autotestes, orientações sobre ISTs e saúde sexual Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (5) que distribuiu mais de de 1 milhão de testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nos territórios indígenas em 2025, o que representa um aumento de 25% em relação a 2022. Segundo a pasta, que contou com apoio dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), a cobertura de testagem para HIV/AIDS nas comunidades indígenas aumentou em 47% desde 2022.

Entre 2024 e 2025, a cobertura da testagem para HIV e outras ISTs cresceu 63,62%, o que reflete o crescimento da oferta de exames para o diagnóstico precoce e o acesso oportuno ao tratamento. As ações nos territórios também incluem a distribuição de preservativos, visando fortalecer as estratégias de prevenção.

Na avaliação do secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, essa estratégia é crucial, porque “amplia e qualifica o diagnóstico precoce, melhora o acesso ao tratamento e reduz a transmissão entre a população indígena, além de revelar a real dimensão da carga de doenças e infecções nas terras indígenas”.

A diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena (DAPSI) do Ministério da Saúde, Putira Sacuena, afirmou que a ampliação da testagem “fortalece o controle das ISTs, principalmente quando combinada com estratégias de prevenção e ações para reduzir as morbidades e garantir ao paciente tratamento rápido e qualificado”.

Dezembro Vermelho

No ano passado, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional “Dezembro Vermelho” de conscientização sobre o HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Foi promovido ainda o webinário “Dezembro Vermelho no contexto indígena – HIV/AIDS: prevenir, diagnosticar e cuidar”, para debater atualizações sobre ISTs, com ênfase no HIV/AIDS, no âmbito da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária à Saúde Indígena.

O evento foi voltado a profissionais de saúde indígena que atuam na vigilância e na assistência às ISTs, vinculados aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), bem como àqueles que trabalham nos Polos Base e nas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI).

De acordo com o ministério, a iniciativa buscou qualificar e fortalecer o cuidado integral e o enfrentamento do HIV/AIDS no contexto da saúde indígena, contribuindo para o aprimoramento das estratégias de prevenção, do manejo clínico e do diagnóstico precoce e, também, para ampliar o acesso à informação e a qualidade da atenção às pessoas que vivem com HIV. 

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STF derruba tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas
Brasília (DF), 15/12/2025 – Ministro Alexandre Padilha participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho no país
Brasília (DF) 12/12/2025 - Mobilização em Brasília no Dia Mundial de Combate à Aids oferece testagem rápida para HIV, distribuição de autotestes, orientações sobre ISTs e saúde sexual Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
HIV/Aids: Brasil vai insistir em acordo por PrEP de longa duração
Edição:
Vinicius Lisboa
saúde indígena Povos Indígenas Ministério da Saúde HIV/Aids infecções sexualmente transmissíveis IST
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/01//2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, anunciam a aprovação da primeira fase do estudo clínico da polilaminina, substância fruto de pesquisa nacional apontada como uma terapia promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
seg, 05/01/2026 - 19:44
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
seg, 05/01/2026 - 19:00
Brazil's Ambassador to the United Nations Sergio Franca Danese speaks during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Internacional Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
seg, 05/01/2026 - 18:56
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Geral Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada
seg, 05/01/2026 - 18:55
Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, durante reunião de cúpula da União Europeia em Bruxelas 19/12/2025 REUTERS/Stephanie Lecocq
Internacional Ataque dos EUA a parceiro da Otan será "fim de tudo", alerta Dinamarca
seg, 05/01/2026 - 18:31
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Concursos Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil
seg, 05/01/2026 - 18:18
Ver mais seta para baixo