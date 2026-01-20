logo ebc
Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa

Medicamento pode ser prescrito para adultos e adolescentes
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 18:51
São Luís
Brasília (DF), 23/12/2024 - Pessoa com sintomas de refluxo, com a mão na boca e estômago, sentindo desconforto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu nesta terça-feira (20) o registro do primeiro medicamento genérico do Dexilant, utilizado no tratamento da azia relacionada à doença de refluxo gastroesofágico e de lesões no esôfago causadas por esofagite erosiva, além de atuar na redução da acidez estomacal. 

A liberação do registro genérico para o dexlansoprazol, princípio ativo da medicação, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O novo medicamento genérico está indicado para adultos e adolescentes entre 12 e 17 anos, em versões de 30 e 60 miligramas (Mg).

Segundo a Anvisa, a chegada do genérico ao mercado é considerada um avanço importante para os pacientes, já que medicamentos genéricos têm preços mais acessíveis.

“Isso tende a ampliar o acesso ao tratamento, especialmente para pessoas que necessitam do uso contínuo da medicação”, disse a Anvisa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A agência reguladora destaca ainda que o medicamento genérico mantém os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia exigidos para os produtos de referência.

“Como todo medicamento genérico aprovado pela Anvisa, o novo dexlansoprazol passou por avaliação técnica rigorosa que comprova sua equivalência terapêutica em relação ao produto de referência”, apontou a agência reguladora.

Edição:
Vinicius Lisboa
