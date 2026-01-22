logo ebc
Institutos federais de saúde do Rio inauguram novos serviços

Unidades oferecem atendimento especializado e de alta complexidade
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 16:22
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da inauguração do novo ambulatório de Oncologia Pediátrica, espaço para cuidado ao câncer infantojuvenil do SUS, no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os institutos federais do Rio de Janeiro inauguraram nesta quinta-feira (22) novos serviços. As unidades, vinculadas ao Ministério da Saúde, oferecem atendimento especializado e de alta complexidade e passam por um processo de requalificação.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) ganhou uma nova ala pediátrica, com ambientes pensados para o acolhimento, a segurança e o bem-estar dos pacientes e seus familiares. O serviço de referência nacional atende 80 crianças e adolescentes por dia, com diferentes especialidades em um único espaço.

No Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) foi inaugurado o Centro de Atenção em Ortobiológicos, terapias avançadas feitas a partir de substâncias do próprio corpo do paciente e que estimulam a cicatrização e retardam o desgaste de tecidos. O Into também recebeu 200 novos profissionais, que vão permitir a reabertura de 40 leitos de enfermaria e cinco salas cirúrgicas.

E o Instituto Nacional de Cardiologia agora tem um serviço de sequenciamento genético e também ganhou um Centro de Telessaúde e um Observatório de Saúde Cardiovascular. 

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o objetivo é que os institutos alcancem o seu máximo potencial.

Em entrevista coletiva após visita ao Into, ele destacou que os investimentos já estão reduzindo as filas para a realização de cirurgias. 

"No mês de fevereiro nós já teremos 100% da capacidade de utilização de todos os leitos de enfermaria e até o final deste primeiro semestre, teremos 100% de todas as salas cirúrgicas. Isso vai aumentar de 7 mil cirurgias realizadas no ano passado, que já foi o ápice, para mais de 12 mil cirurgias este ano", ressaltou o ministro.

Os institutos federais do Rio de Janeiro também estão sendo beneficiados por investimentos do programa Agora Tem Especialistas, cujo objetivo é aumentar a oferta de atendimento especializado em todo o país. Cerca de R$ 170 milhões foram investidos nas unidades da rede federal. A estratégia de requalificação dos hospitais também prevê a contratação 2.059 profissionais por meio de convênio com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Relacionadas
Terra Indígena Apyterewa (PA), 12/12/2025 - Crianças indígenas. Ministério da Saúde lança módulo inédito para monitorar desenvolvimento de crianças indígenas. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 – Chegada do Robô Da Vinci XI ao Instituto Nacional de Câncer (Inca). Frame INCA
Inca ganha primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica do SUS
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
SUS vai vacinar profissionais de saúde contra dengue em fevereiro
Edição:
Fernando Fraga
Alexandre Padilha Institutos federais INTO Inca Ministério da Saúde
Rio de Janeiro (RJ), 22/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da inauguração do novo ambulatório de Oncologia Pediátrica, espaço para cuidado ao câncer infantojuvenil do SUS, no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
