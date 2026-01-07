logo ebc
Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país

São Paulo concentra 30 das 100 melhores unidades de saúde
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 19:08
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Levantamento nacional inédito mostra os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Embora ainda haja maior número no estado de São Paulo, onde estão concentrados 30 dos 100 melhores, 19 deles aparecem no levantamento com distribuição semelhante.

O estudo foi feito pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O levantamento é uma fase classificatória do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades. A premiação vai ocorrer em maio deste ano.

Para o médico sanitarista Renilson Rehem, ex-presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) e coordenador do trabalho, destacar os hospitais e falar de melhores hospitais públicos é uma forma de apoiar o sistema público e, com isso, contribuir com o desenvolvimento do SUS. 

"O mais importante não é tanto o ranking, mas o destaque dos melhores hospitais. Ao fazer isso, estamos dando uma pauta positiva para os hospitais públicos que normalmente vivem mais com pautas negativas, considerando as dificuldades que enfrentam", disse à Agência Brasil. 

A pesquisa avaliou acreditação hospitalar-  processo voluntário de avaliação e certificação dos serviços de saúde - taxas de ocupação e de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados como critérios principais.

Depois de São Paulo, com 30% dos melhores hospitais públicos brasileiros, Goiás se destaca com 10% do total. Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).

Disparidade

A disparidade em relação a São Paulo ocorre, segundo os realizadores, porque o estado tem mais hospitais públicos que atendem integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja em termos proporcionais ou em números absolutos. No estado, 17 das 30 instituições destacadas são estaduais, sendo as demais municipais.

A lista das unidades indicadas considerou serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS, portanto sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde, ou que se enquadrasse ou como hospitais gerais, tanto adultos quanto pediátricos, ou como hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade.

Entre agosto de 2024 e julho de 2025, todos os hospitais públicos tinham mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos no estudo.

 

