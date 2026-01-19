logo ebc
Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas

Tâmara Freire - repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 16:10
Rio de Janeiro
Terra Indígena Apyterewa (PA), 12/12/2025 - Crianças indígenas. Ministério da Saúde lança módulo inédito para monitorar desenvolvimento de crianças indígenas. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
O Ministério da Saúde vai intensificar o acompanhamento da saúde das crianças indígenas. Nesta segunda-feira (19), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) lançou o primeiro módulo de Monitoramento do Desenvolvimento na Infância. O programa faz parte do Sistema de Atenção à Saúde Indígena, que coleta, gerencia e disponibiliza dados sobre a saúde dessa população.

De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Putira Sacuena, o objetivo é identificar de forma precoce os agravos e doenças prevalentes na infância nos 34 distritos sanitários de saúde indígena de todo o Brasil.

"A sistematização dessas informações em saúde é um eixo totalmente estratégico para o cuidado da infância indígena, pois permite o monitoramento contínuo do crescimento e do desenvolvimento das crianças, mas principalmente a identificação precoce de risco e vulnerabilidades. E com essa análise da situação de saúde, podemos fazer o planejamento de ações mais oportunas e efetivas", complementou.

Até então, o sistema não possuía uma área específica para padronizar as informações sobre as crianças. O novo módulo vai permitir que as equipes multidisciplinares que atuam em territórios indígenas registrem informações mais específicas durante os atendimentos.

O monitoramento vai incluir triagem neontal, avaliação dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, rastreio de sinais de risco para transtorno do espectro autista e identificação de situações de vulnerabilidades, incluindo suspeitas de violência.

A Sesai também definiu uma série de campos obrigatórios para garantir que esses dados sejam preenchidos, como a realização e o resultado dos exames do coraçãozinho, do ouvidinho e do pezinho, feitos logo após o nascimento, para identificar problemas de saúde. Essas informações também serão úteis para oferece um histórico mais completo aos profissionais que atenderem a essas crianças posteriormente.

Saúde Indígena Criança Indígena Sesai Ministério da Saúde Povos Indígenas
