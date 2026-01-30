logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil

Avaliação é a mesma da Organização Mundial da Saúde
Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 20:00
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
© Ruslanas Baranauskas/Divulgação

O Ministério da Saúde explicou nesta sexta-feira (30) que o vírus Nipah, que teve dois casos confirmados na província indiana de Bengala Ocidental, na Índia, tem potencial baixo de causar uma nova pandemia e não representa uma ameaça para o Brasil.

A avaliação é a mesma divulgada pela Organização Mundial da Saúde em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. 

A autoridade sanitária do governo brasileiro esclareceu que o último dos dois casos confirmados na Índia foi diagnosticado em 13 de janeiro, e que, desde então, foram identificados 198 contatos dos casos confirmados. Todos foram monitorados e os testes tiveram resultados negativos para a doença. 

"Diante do cenário atual, não há qualquer indicação de risco para a população brasileira. As autoridades de saúde seguem em monitoramento contínuo, em alinhamento com organismos internacionais", esclareceu o Ministério da Saúde. 

O ministério afirmou que mantém no Brasil protocolos permanentes de vigilância e resposta a agentes altamente patogênicos, em articulação com instituições de referência como o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além da participação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

O Nipah já foi identificado outras vezes no Sudeste da Ásia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele foi descoberto em 1999, em um surto entre criadores de porcos na Malásia, e é detectado com regularidade em Bangladesh e na Índia.

Consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o professor de infectologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) Benedito Fonseca explicou, em entrevista à Agência Brasil, que a incidência na Índia está ligada à presença de uma espécie de morcegos que serve de hospedeiro para o vírus, que por isso é classificado como zoonótico. 

Esses morcegos, que não vivem no continente americano, se alimentam de frutas e de uma seiva doce que também são consumidas por seres humanos e animais domésticos nesta época do ano, e isso causa a contaminação. Também há relatos de que secreções de pessoas infectadas podem transmiti-lo.

“Os vírus [zoonóticos] normalmente têm uma relação muito íntima com o seu reservatório. E esse morcego tem uma distribuição grande na Ásia, mas não tem distribuição nem na Europa nem nas Américas. Acredito que o potencial pandêmico, de uma distribuição no mundo todo, é pequeno”, avaliou Fonseca. 

Relacionadas
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
OMS afirma que risco do vírus Nipah é baixo na Índia, sem propagação
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
Nipah: saiba mais sobre o vírus que preocupa a Ásia
Funcionários instalam placa com os dizeres
Autoridades da Índia monitoram reaparecimento do vírus Nipah
Edição:
Fernando Fraga
vírus Nipah OMS Ministério da Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
Saúde Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil
sex, 30/01/2026 - 20:00
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA
sex, 30/01/2026 - 19:43
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
sex, 30/01/2026 - 19:38
Rio de Janeiro (RJ), 30/01/2026 – O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) realizou, na tarde desta sexta-feira (30/1), uma audiência de conciliação para tratar da greve dos rodoviários na Região Metropolitana de São Luís. Não havendo sido celebrado acordo entre as partes, o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho determinou que 80% da frota de ônibus urbanos e semiurbanos voltem a circular. A audiência ocorreu no Salão Nobre do prédio-sede do TRT-16, no bairro Areinha, com a presença de todas as partes convocadas. Foto: Justiça do Trabalho-MA
Geral Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse
sex, 30/01/2026 - 19:14
Brasília (DF), 30/01/2026 – Tubarão-cabeça-chata Foto: Chaloklum Diving
Geral Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
sex, 30/01/2026 - 19:10
Brasília (DF) 26/07/2023 - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron durante apresentação do Novo Ciclo de Cooperação Federativa, durante entrevista coletiva no ministério. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Tesouro Nacional lança novo título público em março
sex, 30/01/2026 - 18:56
Ver mais seta para baixo