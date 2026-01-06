logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ministério lança edital para formar agentes populares de saúde

Chamada pública fica aberta até 18 de janeiro
Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 07:32
Brasília
Rio de Janeiro - Militares das Forças Armadas, acompanhados por agentes de saúde, visitam residências para inspecionar possíveis focos do Aedes aegypti na Tijuca (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), publicou novo edital do Programa de Formação de Agentes Educadoras e Educadores Populares de Saúde (AgPopSUS). A chamada pública fica aberta até 18 de janeiro e tem como objetivo selecionar movimentos sociais populares para a formação de 450 turmas em 17 unidades da Federação.

O edital prevê o pagamento de bolsa mensal de R$ 2,5 mil para educadores e de R$ 560 para educandos, como incentivo para custear deslocamento e outras despesas necessárias à permanência no curso. Cada turma será composta por um educador e 20 estudantes, o que pode beneficiar até 9 mil participantes em todo o país.

Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, a iniciativa reforça a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS). “O programa fortalece ainda mais a saúde e a participação popular como direitos presentes na construção diária do SUS, a partir da mobilização de voluntários que organizam a comunidade onde vivem para garantir direitos sociais. Também reconhece o notório saber de mestres da cultura popular, incentivando e valorizando as práticas tradicionais e populares de cuidado”, afirmou.

A diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, Luciana Maciel, destacou que a formação contribui para a atuação comunitária e a defesa do SUS.

“Com essa formação, qualificamos pessoas para atuar junto às suas comunidades, promovendo saúde, direitos e a defesa do SUS. É uma oportunidade de construir uma rede nacional de agentes comprometidos com o cuidado, a educação popular e a equidade no Sistema Único de Saúde”, disse.

Para esclarecer dúvidas dos movimentos interessados, a AgSUS realizará uma sessão pública virtual no dia 9 de janeiro, no canal institucional da entidade no YouTube

Formação

A distribuição das turmas entre os estados levará em conta critérios de equidade, com prioridade para regiões com maior concentração de pobreza, maior impacto em escala e maior população em situação de vulnerabilidade. O curso será ofertado em 17 unidades da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal.

AgPopSUS

O Programa de Formação de Agentes Educadoras e Educadores Populares de Saúde busca fortalecer a atuação dos movimentos sociais populares na defesa do SUS e do direito à saúde, ampliando o protagonismo popular, a articulação de saberes e as práticas de educação popular em saúde nos territórios.

Desde a criação do programa, o AgPopSUS vem contribuindo para a construção de uma rede nacional de agentes educadoras e educadores populares comprometidos com o acesso aos serviços de saúde, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

A iniciativa integra saberes tradicionais e populares e tem origem na experiência de atuação de movimentos sociais durante a pandemia de covid-19, quando lideranças comunitárias passaram a atuar como agentes populares de saúde na proteção de seus territórios.

Relacionadas
Brasília (DF)31/12/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhado da Presidente do Hospital Sarah, Lúcia Willadino Braga, e de outros diretores, participa da assinatura do contrato de gestão com a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país
23.12.2025 - Imperatriz (MA) - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha durante Inauguração do Hospital de Referência de Alta Complexidade da Região Tocantina. Fotos:João Risi / MS
Ministério da Saúde inaugura hospital de alta complexidade no Maranhão
Edição:
Graça Adjuto
agentes populares de saúde Formação Ministério da Saúde edital
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A demonstrator displays a sign with an image of U.S.-deposed Venezuelan President Nicolas Maduro during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Apoiadores de Maduro se manifestam em Caracas por sua libertação
ter, 06/01/2026 - 09:33
A demonstrator holds a Venezuelan flag during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Em carta, CNBB expressa apoio à Igreja na Venezuela
ter, 06/01/2026 - 09:30
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Veja faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda 2026
ter, 06/01/2026 - 09:10
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras assina acordo para produzir diesel S10 para a Vale
ter, 06/01/2026 - 08:48
Ônibus SPTrans.
Economia Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%
ter, 06/01/2026 - 08:26
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Projeto Roteiro Caiçara fortalece turismo de base comunitária na Costa Verde fluminense. Foto: Jonas Alves/Roteiro Caiçara
Meio Ambiente Projeto fortalece turismo de base comunitária no litoral sul do Rio
ter, 06/01/2026 - 08:10
Ver mais seta para baixo