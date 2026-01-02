logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa

Foram incluídas informações sobre saúde mental e prevenção à violência
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/01/2026 - 15:30
Brasília
Porto Alegre (RS), 22/05/2024 – CHUVAS/ RS - ABRIGO PARA IDOSOS - Entidades da sociedade civil, criam abrigo somente para Idosos em situação de vulnerabilidade, que foram atingidos pelas enchentes em Porto Alegre em Porto Alegre. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (2) uma versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa. Segundo a pasta, o documento passa a incluir informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.

O material pode ser acessado em versão digital no site do ministério. A previsão é que, ainda neste ano, o documento esteja disponível também no aplicativo Meu SUS Digital. Além disso, uma versão física da caderneta será distribuída para todo o país.

Em nota, a pasta informou que o material foi reestruturado para se tornar “mais acessível, acolhedor e robusto, funcionando como um elo entre a pessoa idosa, seus familiares e as equipes de saúde”.

“Além de organizar o histórico clínico, o material agora incorpora novos elementos que levam em consideração a diversidade e a realidade social dos mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais”, destacou o ministério.

Mudanças

Dentre as novidades incluídas na atualização está o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que permite avaliação das condições de fragilidade e necessidades específicas de cada pessoa.

O documento também apresenta conteúdos em fontes maiores e utiliza ilustrações e QR codes para direcionar o usuário e os profissionais a conteúdos complementares de educação em saúde.

Entenda

A Caderneta da Pessoa Idosa é um instrumento direcionado tanto para o cidadão quanto para profissionais de saúde, onde são organizados registros de consultas, vacinas, medicamentos e resultados de exames. Também podem ser acessadas informações sobre os direitos da pessoa idosa, alimentação saudável, serviços e telefones úteis.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 17/02/2024 -Transeuntes se protegem do forte calor nas ruas do centro da cidade. Cidade do Rio de Janeiro atinge nível 4 de calor. Marco é caracterizado por temperaturas que podem chegar a 44ºC Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Mortes causadas pelo calor podem dobrar e afetar principalmente idosos
Rio de Janeiro (RJ), 13/04/2024 – População participa do dia D de vacinação contra a gripe, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Doenças crônicas agravam infecções respiratórias em idosos, diz estudo
Porto Alegre (RS), 22/05/2024 – CHUVAS/ RS - ABRIGO PARA IDOSOS - Entidades da sociedade civil, criam abrigo somente para Idosos em situação de vulnerabilidade, que foram atingidos pelas enchentes em Porto Alegre em Porto Alegre. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Queda de idosos pode ter consequências graves, alertam especialistas
Edição:
Juliana Andrade
Ministério da Saúde idosos Caderneta da Pessoa Idosa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Superlua enfeita o céu no Dia dos Pais Foto:Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Superlua não aumenta de tamanho, mas se aproxima mais da Terra
sex, 02/01/2026 - 15:37
Porto Alegre (RS), 22/05/2024 – CHUVAS/ RS - ABRIGO PARA IDOSOS - Entidades da sociedade civil, criam abrigo somente para Idosos em situação de vulnerabilidade, que foram atingidos pelas enchentes em Porto Alegre em Porto Alegre. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
sex, 02/01/2026 - 15:30
Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2026 - Vista do Cristo Redentor durante queima de fogos na virada do ano novo do réveillon em Copacabana. Foto: Fernando Maia/Prefeitura do Rio
Geral Réveillon no Rio tem ocupação hoteleira média superior a 90%
sex, 02/01/2026 - 14:40
Atores fazem performance teatral durante a abertura da 5ª Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, na Rodoviária Interestadual de Brasília.
Internacional Brasil e Reino Unido oficializam parceria para prevenir tráfico humano
sex, 02/01/2026 - 14:11
Agência do Banco do Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira
sex, 02/01/2026 - 13:55
Venda a varejo de material escolar em lojas da 25 de Março, região central.
Geral Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP
sex, 02/01/2026 - 13:01
Ver mais seta para baixo