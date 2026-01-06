logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Saúde vai monitorar cenário sanitário na fronteira com a Venezuela

Equipes enviadas a Roraima têm experiência em situações de tragédia
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 10:21
Brasília
Brasília, (DF) – 05-09-2023 - Fachada do Ministerio da Saúde. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
© Valter Campanato/Agência Brasil

O Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. O objetivo é avaliar estruturas de saúde, profissionais, vacinas e outros insumos. 

Em nota, o ministério informou que estrutura um plano de contingência para resposta do SUS a um “possível agravamento da crise internacional e avanço da demanda de migrantes na região fronteiriça” após ataque conduzido pelo governo norte-americano. 

“Até o momento, o fluxo migratório segue o mesmo na região”, destacou o ministério no comunicado. 

Ainda segundo a nota, as equipes enviadas a Roraima possuem vasta experiência em situações de tragédia e estão identificando estruturas hospitalares e avaliando a possibilidade de ampliação. 

Caso haja necessidade, o governo informou que vai montar hospitais de campanha e expandir estruturas existentes com o objetivo de reduzir os impactos no sistema público de saúde brasileiro.

Na nota, o Ministério da Saúde se coloca à disposição da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para ajuda humanitária, citando apoio por meio do fornecimento de medicamentos e insumos para diálise, visto que o principal centro de distribuição da cidade de La Guaira, na Venezuela, ficou destruído após um ataque.

“O Ministério da Saúde reafirma o papel do SUS como referência internacional ao garantir assistência médica integral a todas as pessoas em solo nacional. Para imigrantes em cidades de fronteira, esse direito é assegurado, independentemente do status migratório ou nacionalidade”, concluiu o comunicado. 

Entenda 

No sábado (3), diversas explosões foram registradas em bairros da capital venezuelana, Caracas. Em meio ao ataque militar, orquestrado pelos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por forças de elite dos EUA e levados para Nova York. 

O ataque marca um novo episódio de intervenções diretas norte-americanas na América Latina. A última vez que os Estados Unidos invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando militares norte-americanos sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano chamado De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência do cartel.

O governo do presidente Donald Trump oferecia uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que culminassem na prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

Relacionadas
A demonstrator holds a Venezuelan flag during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Em carta, CNBB expressa apoio à Igreja na Venezuela
São Paulo (SP), 05/01/2026 - Ato em frente ao Consulado dos Estados Unidos contra a invasão na Venezuela. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Protesto em SP pede soltura de Maduro e autonomia da Venezuela
Brazil's Ambassador to the United Nations Sergio Franca Danese speaks during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Edição:
Kleber Sampaio
invasão Venezuela Ministério da Saúde Cartel De Los Soles
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Aberto da Austrália, Melbourne, bolinhas de tênis, bolas
Esportes Premiação do Aberto da Austrália bate recorde de R$ 403,6 milhões
ter, 06/01/2026 - 11:31
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa manda recolher lote de chá de camomila Água da Serra
ter, 06/01/2026 - 11:22
Fachada da sede da EBC em Brasília.
Geral Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta
ter, 06/01/2026 - 11:13
Demonstrators participate in a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional ONU diz que ação dos EUA na Venezuela torna “mundo menos seguro”
ter, 06/01/2026 - 10:30
Brasília, (DF) – 05-09-2023 - Fachada do Ministerio da Saúde. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Saúde Saúde vai monitorar cenário sanitário na fronteira com a Venezuela
ter, 06/01/2026 - 10:21
A demonstrator displays a sign with an image of U.S.-deposed Venezuelan President Nicolas Maduro during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Apoiadores de Maduro se manifestam em Caracas por sua libertação
ter, 06/01/2026 - 09:33
Ver mais seta para baixo