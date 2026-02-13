logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de carnaval no DF e BA

Fantasias, bebidas, camisinhas e pomadas capilares estão na mira
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 11:34
Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) participam nesta sexta-feira (13) da ação Tô de Olho – Na Folia, que tem como objetivo fiscalizar, orientar e reforçar a segurança de produtos comercializados durante o carnaval.

Em nota, a Anvisa informou que, no Distrito Federal e na Bahia, o trabalho de vigilância sanitária será voltado para fiscalizar e orientar sobre o uso de pomadas e pastas para modelar cabelos e sobre o consumo de bebidas alcoólicas.

Especificamente em Salvador, uma equipe formada por quatro representantes da vigilância sanitária municipal e quatro da vigilância estadual fiscaliza salões de beleza em shoppings para verificar a regularidade das pomadas capilares.

No período da tarde, a equipe atua junto a trancistas em espaços públicos da capital baiana procurados por foliões.

Já o Inmetro fará a fiscalização de fantasias e adereços; acessórios carnavalescos (tiaras, óculos, máscaras e brinquedos); além de preservativos.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

O que será verificado

No caso de brinquedos, as equipes verificam a presença do selo de identificação de conformidade do Inmetro e o atendimento a requisitos básicos de segurança.

Já em relação às fantasias e demais produtos têxteis, será conferido o cumprimento das regras de etiquetagem obrigatória, como informações sobre composição, fabricante ou importador, país de origem e instruções de conservação.

No caso das bebidas, as equipes verificam as condições de armazenamento, a regularidade do registro quando aplicável, a rotulagem obrigatória e o cumprimento dos regulamentos sanitários.

Em relação às pomadas capilares, serão fiscalizadas a regularização do produto junto à Anvisa, a conformidade das informações de rotulagem, a indicação de modo de uso e eventuais restrições, além das condições adequadas de exposição e comercialização.

Quanto aos preservativos masculinos, será observada a presença do selo do Inmetro, bem como sua autenticidade.

No caso dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), haverá fiscalização específica para coibir a venda do produto, cuja comercialização é proibida no Brasil.

Em comunicado, o Inmetro informou que as irregularidades identificadas serão tratadas conforme a legislação específica de cada órgão, "dentro dos procedimentos técnicos e legais estabelecidos”.

Orientações

Dentre as orientações publicadas pelo governo federal e direcionadas aos foliões estão:

  • verificar a presença do selo de identificação da conformidade do Inmetro nos produtos que exigem certificação compulsória, como brinquedos e preservativos masculinos;
  • conferir as informações obrigatórias nas embalagens e etiquetas, incluindo identificação do fabricante ou importador, composição, instruções de uso e prazo de validade;
  • certificar-se de que produtos sujeitos à vigilância sanitária, como cosméticos e preservativos, estejam devidamente regularizados junto à Anvisa;
  • observar condições adequadas de armazenamento e exposição;
  • verificar o registro de bebidas junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária;
  • evitar a compra de produtos sem identificação clara ou cuja comercialização seja proibida no país, como os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs).
Relacionadas
Remédios, comprimidos
Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor
Edição:
Denise Griesinger
Anvisa Inmetro Tô de Olho na Folia fiscalização Carnaval 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/01/2023 - Golpistas invadem prédios públicos na praça dos Três Poderes. Na foto, vândalos depredam carros da policia legislativa em frente ao Congresso Nacional.
Justiça Moraes vota por rejeitar recurso de cúpula da PMDF condenada pelo 8/1
sex, 13/02/2026 - 13:47
Rio de Janeiro (RJ) 10/02/2024 – Vendedores ambulantes no blocos de carnaval no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Ambulantes que se formalizaram como MEI crescem 45% em 2 anos
sex, 13/02/2026 - 13:44
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Dino vota por afastar Lei da Anistia para crimes permanentes
sex, 13/02/2026 - 13:43
13/02/2026 - Figura a esquerda - Previsão de chuva para o dia 14/02/2026 do modelo COSMO. Fonte: INMET Figura a direita – Previsão de temperatura máxima do ar para o dia 15/02/2026 do modelo COSMO. Fonte: INMET
Geral Carnaval terá chuva e calor em boa parte do país
sex, 13/02/2026 - 13:21
Representantes do Procon, Prodecon, MPDFT e OAB-DF participam da Blitz Nacional dos Aeroportos para fiscalizar a cobrança da franquia de bagagem, no Aeroporto Internacional de Brasília.
Geral Infraero: aeroportos esperam 120 mil passageiros no carnaval
sex, 13/02/2026 - 13:10
Barca que faz o trajeto Praça XV à Ilha de Paquetá na Estação das Barcas na Praça XV, centro do Rio de Janeiro.
Geral Operação especial integra transportes públicos para o carnaval do Rio
sex, 13/02/2026 - 12:54
Ver mais seta para baixo