logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer

Neoplasias de orofaringe, cabeça e pescoço também foram incluídas
Paula Laboissière - Repórter Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 14:31
Brasília
Brasília (DF) 04/12/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de ato simbólico de vacinação em gestantes. O evento marca o início da campanha nacional contra o vírus sincicial respiratório (VSR) no país. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nova indicação terapêutica para a vacina Gardasil 9, que passa a valer também para a prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço associados ao HPV.

>> Vacinação reduz internações por doenças causadas pelo HPV, diz estudo

Até então, o imunizante era indicado para a prevenção de cânceres do colo do útero, da vulva, da vagina, do ânus; de lesões pré-cancerosas ou displásicas; de verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo vírus.

A nova indicação foi aprovada para crianças, homens e mulheres de 9 a 45 anos. A orientação da Anvisa é que a imunização seja feita antes do início da vida sexual, já que o HPV é transmitido por meio de relações sexuais. 

“A nova indicação é fundamentada na prevenção da infecção persistente pelos tipos de HPV oncogênicos, reconhecidos como principais causadores desses cânceres, bem como na demonstração de resposta imunológica robusta contra esses tipos virais”, destacou a agência.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
A diabetic patient using insulin pen for making an insulin injection at home. Young woman control diabetes. Diabetic lifestyle. Foto: Stefamerpik/Freepik
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
A doutora Luciana Souza compara duas radiografias de tórax diferentes de um paciente enquanto conversa com um colega de um hospital de campanha criado para tratar pacientes que sofrem da doença de coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
Brasil deve ter 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028
Pacientes são examinados durante campanha do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele no Hospital Federal de Ipanema.(Fernando Frazão/Agência Brasil)
Casos de câncer de pele saltam de 4 mil para mais de 72 mil em 10 anos
Edição:
Vinicius Lisboa
Vacinação vacina Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Câncer
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cheio do Rio Amazonas/Cidades inundadas no estado do Amazonas
Geral Cheia de rios amazônicos deixa 35 cidades em alerta e emergência
qua, 11/02/2026 - 15:21
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Governo envia alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsApp
qua, 11/02/2026 - 15:19
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – Empresa Brasil de Comunicação (EBC) divulga os convocados da Seleção TV Brasil, no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura EBC apresenta projetos vencedores do edital Seleção TV Brasil
qua, 11/02/2026 - 15:13
Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Ministro celebra anúncio de R$ 5,7 bi para ampliar aeroportos no país
qua, 11/02/2026 - 14:48
Carnaval 2024 - Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2024. - Grande Rio - Foto: Marco Terranova | Riotur
Geral Princípio de incêndio atinge barracão da Grande Rio
qua, 11/02/2026 - 14:47
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Internacional EUA facilitam produção de petróleo na Venezuela sem China e Rússia
qua, 11/02/2026 - 14:35
Ver mais seta para baixo