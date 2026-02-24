logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Butantan antecipa entrega de 1,3 mi de vacinas contra dengue ao SUS

Serão distribuídas 2,6 milhões de doses no primeiro semestre
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 17:23
São Paulo
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
© Walterson Rosa/MS

O Instituto Butantan anunciou nesta terça-feira (24) que antecipará para o primeiro semestre de 2026 a entrega de 1,3 milhão de doses da vacina contra dengue Butantan-DV ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente. o lote seria entregue no segundo semestre deste ano. Com o novo prazo, serão distribuídas ao todo 2,6 milhões de doses no primeiro semestre.

A vacina Butantan-DV é produzida no parque fabril do próprio instituto, na capital paulista. O imunizante, aplicado em dose única, tetraviral e 100% nacional, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser utilizado na população brasileira de 12 a 59 anos. Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

Na segunda semana de fevereiro, o Ministério da Saúde iniciou a vacinação contra a dengue dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde das Unidades Básicas de Saúde) da Atenção Primária, com a previsão de proteger 1,2 milhão de trabalhadores da linha de frente do SUS. 

Novo terreno

O governo do estado de São Paulo anunciou, também nesta segunda-feira, a transferência de um terreno no bairro do Jaguaré, zona oeste do município de São Paulo, para a criação de um novo polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos do Instituto Butantan, além do investimento de R$ 1,38 bilhão em novas fábricas para produção de vacinas e imunobiológicos.

“Nessa área, vamos produzir nosso parque fabril para levarmos São Paulo onde queremos: um expoente máximo da ciência, da biotecnologia, do desenvolvimento e da inovação em Saúde no nosso país”, disse o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

Relacionadas
Seul, 23/02/2026 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante cerimônia de assinatura de atos durante o Fórum Empresarial Coreia-Brasil. Foto: Rafael Nascimento/MS
Brasil e Coreia do Sul firmam parcerias estratégicas em medicamentos
Rio de Janeiro (RJ), 21/02/2026 - Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. Foto: Instituto Butantan/Divulgação
Começa vacinação contra a dengue no Rio de Janeiro
DEPRESSAO SUICIDIO
Capacitação de enfermeiros em programa de saúde mental divide opiniões
Edição:
Aline Leal
vacina da dengue Butantan Dengue SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/02/2025 - Proibição do uso de celulares nas escolas. A aluna do colégio Galois, Joana Chiaretto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora
ter, 24/02/2026 - 18:22
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Ponte alagada durante fortes chuvas. Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
ter, 24/02/2026 - 18:17
seleção feminina de futebol se apresenta para primeiros amistosos de 2026
Esportes Seleção feminina se apresenta para os primeiros amistosos deste ano
ter, 24/02/2026 - 18:13
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
Educação Pré-selecionados têm até fim da noite para completar cadastro no Fies
ter, 24/02/2026 - 18:02
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Justiça Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de ação penal
ter, 24/02/2026 - 17:54
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Datena estreia programa de entrevistas na TV Brasil em março
ter, 24/02/2026 - 17:50
Ver mais seta para baixo