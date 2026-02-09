logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Governo federal investe R$ 1,4 bilhão no Instituto Butantan

Recursos reforçam infraestrutura e produção de vacinas e insumos
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 15:20
São Paulo
09.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncios relacionados à infraestrutura de produção de insumos e imunobiológicos no Auditório do Centro Administrativo do Butantan. São Paulo (SP) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciaram, nesta segunda-feira (9), investimento de R$ 1,4 bilhão destinado à infraestrutura e à produção de vacinas e insumos imunobiológicos do Instituto Butantan, na capital paulista.

O governo federal destinou os recursos por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Haverá ainda um aporte de R$ 400 milhões do próprio Instituto Butantan para a expansão e modernização do complexo.

“Enquanto eu tiver possibilidade de ajudar, não faltará dinheiro para a pesquisa, nem no Butantan e nem em outro instituto de pesquisa desse país”, afirmou Lula, na cerimônia. 

O presidente alertou sobre as fake news que tentam desacreditar sobre a importância da vacinação e ressaltou que é preciso convencer a sociedade a voltar a tomar vacinas “como era antigamente”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aplicação dos recursos

Além de garantir a modernização de estruturas que já desenvolvem tecnologias modernas, como vacinas com RNA mensageiro, o investimento em reformas e em novas fábricas tem o objetivo de garantir a autonomia brasileira na fabricação de soros e imunizantes avançados.

Os recursos serão investidos na construção de uma fábrica de vacina tetravalente contra o Papilomavírus Humano (HPV) e para a reforma da unidade de produção e desenvolvimento de vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) para produção do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA).

Será construída também, com o montante anunciado nesta segunda-feira, uma nova fábrica para produção do IFA da vacina DTPa (difteria, tétano e coqueluche); e a reforma do prédio de produção de soros e a criação de uma nova área de envase e liofilização do produto.

As ordens de serviço para início das obras foram assinadas na manhã desta segunda-feira, durante cerimônia em São Paulo. 

“Um dia histórico. Não tenho dúvida nenhuma de que, hoje, nós estamos presenciando um marco histórico que vai colocar o Butantan entre os maiores complexos de inovação tecnológica e industrial do mundo”, disse o ministro Padilha, durante o evento.  

O evento contou ainda com as presenças do vice-presidente, Geraldo Alckmin; do ministro da Fazenda, Fernando Haddad; do secretário da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva; e do diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás.

O ministro da Saúde prevê que ainda este ano a vacina do Butantan contra a dengue começará a ser disponibilizada para o público em geral.

“O Ministério da Saúde trabalha para este ano ainda começar a vacinar o conjunto da população a partir de 59 anos e descendo [a faixa etária], com essa produção da [fábrica da] WuXi, que tem a capacidade hoje já de produzir 30 vezes mais do que o Butantan tem de capacidade de produção”, disse Padilha, em coletiva de imprensa, após a cerimônia.

Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de dezembro, a Butantan-DV é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo. A vacina foi testada para ser aplicada em pessoas com idade de 12 a 59 anos.

Relacionadas
09.02.2026 - SP inicia campanha de vacinação com a Butantan-DV e é primeiro estado a distribuir imunizante para todos os municípios - Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) enviou 99 mil doses ao estado. Foto: Governo de SP
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
09.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Centro de Produção de Vacina contra a Dengue (PVD) do Instituto Butantan. São Paulo (SP) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula defende parceria com a China para produção de vacina
Brasília (DF) 04/12/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de ato simbólico de vacinação em gestantes. O evento marca o início da campanha nacional contra o vírus sincicial respiratório (VSR) no país. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
SP começa projeto-piloto de vacinação contra chikungunya em Mirassol
Edição:
Fernando Fraga
Instituto Butantan Lula Vacinas imunobiológicos produção de vacinas Soros Ministério da Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva sobre a Operação Eleições 2022 no segundo turno.
Geral Moraes autoriza Silvinei Vasques a cursar doutorado EAD na prisão
seg, 09/02/2026 - 15:35
Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Recording artist Bad Bunny performs at halftime in Super Bowl LX between the New England Patriots and the Seattle Seahawks at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Internacional Porto Rico: entenda situação da terra de Bad Bunny em relação aos EUA
seg, 09/02/2026 - 15:35
09.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncios relacionados à infraestrutura de produção de insumos e imunobiológicos no Auditório do Centro Administrativo do Butantan. São Paulo (SP) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
Saúde Governo federal investe R$ 1,4 bilhão no Instituto Butantan
seg, 09/02/2026 - 15:20
Brasília (DF), 25/06/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Deputado Hugo Motta, participa do anúncio da federação partidária, Solidariedade e PRD. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Proposta que acaba com jornada de trabalho 6x1 vai para a CCJ
seg, 09/02/2026 - 14:07
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta
seg, 09/02/2026 - 13:57
09.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Centro de Produção de Vacina contra a Dengue (PVD) do Instituto Butantan. São Paulo (SP) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende parceria com a China para produção de vacina
seg, 09/02/2026 - 13:51
Ver mais seta para baixo