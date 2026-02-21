logo ebc
Hospital veterinário municipal passa a funcionar 24 horas em São Paulo

Unidade foi renomeada para homenagear o Cão Orelha
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 09:50
São Paulo
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
© Polícia Civil de Santa Catarina

A primeira unidade veterinária da rede municipal da cidade de São Paulo começou a funcionar 24 horas desde quinta-feira (19). O Hospital Veterinário Municipal Leste “Cão Orelha”, no bairro do Tatuapé, foi renomeado para homenagear o cachorro que foi espancado e morto na Praia Brava, em Florianópolis, capital catarinense, no mês de janeiro.

A unidade veterinária agora passa a realizar também atendimento para urgências e emergências das 17h às 7h.

O serviço diurno permanece disponível normalmente. Os hospitais veterinários da rede municipal oferecem atendimento clínico e cirúrgico. Mediante agendamento ou triagem, consultas, exames, cirurgias e internações podem ser realizadas. O acesso, porém, depende da disponibilidade de vagas, com prioridade para casos graves.

>>Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha

Atendimento

As unidades trabalham com oito especialidades: Oftalmologia; Cardiologia; Endocrinologia; Neurologia; Oncologia; Ortopedia; Dermatologia; e Cirurgia bucomaxilofacial.

Das 7h às 16h, nas unidades sul, norte e leste, os cidadãos inscritos no CadÚnico e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás ou Renda Mínima, podem agendar consultas presencialmente.

Quem não tem benefício ativo pode fazer uma triagem social, que neste caso, deve levar documentos que comprovem a situação econômica.

Na unidade oeste da capital paulista, o atendimento funciona por ordem de chegada, e as senhas são distribuídas a partir das 7h.

Documentos necessários:

Para realizar o atendimento, é obrigatório a apresentação de:

  • Documento oficial com foto e CPF do responsável (presença obrigatória)
  • Comprovante de residência em São Paulo (emitido há até três meses)
  • Registro Geral do Animal (RGA)
  • Número do CadÚnico
  • Cartão ou comprovante de programa social ativo

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Edição:
Aécio Amado
Cachorro Orelha Hospital Veterinário de São Paulo
