Saúde

Inscrições para Mais Médicos Especialistas terminam no domingo

Projeto vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/02/2026 - 14:46
Brasília
Reuters

Termina no próximo domingo (22) o prazo para inscrições no novo edital do Mais Médicos Especialistas. O projeto vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em nota, o Ministério da Saúde destacou que a ação, integra o programa Agora Tem Especialistas, deve ampliar o atendimento no SUS, sobretudo em regiões remotas e vulneráveis.

Médicos especialistas interessados em participar do projeto devem acessar a plataforma UNA-SUS e escolher pelo menos um município e um estabelecimento de saúde, podendo indicar até dois locais de atuação, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.

O valor fixo da bolsa é R$ 10 mil, podendo acrescer uma parte variável entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, de acordo com o grau de vulnerabilidade do município de atuação. Além da bolsa mensal, os médicos receberão ajuda de custo destinada a despesas com imersões presenciais nas instituições formadoras.

“O repasse está condicionado à participação efetiva nas atividades previstas no edital, com carga horária semanal de 20 horas – das quais 16 serão dedicadas a atividades assistenciais –, e não estabelece vínculo empregatício”, informou o ministério.

O edital abrange as seguintes especialidades: anestesiologia; cirurgia geral; cirurgia do aparelho digestivo; cirurgia oncológica; coloproctologia; ginecologia e obstetrícia; cardiologia; endoscopia digestiva; gastroenterologia; oncologia clínica; radioterapia; radiologia; mastologia; otorrinolaringologia; e patologia.

