Mais Médicos Especialistas: inscrições terminam neste domingo

Programa vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades
Paula Laboissière – Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 10:05
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo para se inscrever no novo edital do Mais Médicos Especialistas termina neste domingo (22). O projeto vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa do governo federal pretende contratar especialistas em:

  • anestesiologia;
  • cirurgia geral;
  • cirurgia do aparelho digestivo;
  • cirurgia oncológica;
  • coloproctologia;
  • ginecologia e obstetrícia;
  • cardiologia;
  • endoscopia digestiva;
  • gastroenterologia;
  • oncologia clínica;
  • radioterapia;
  • radiologia;
  • mastologia;
  • otorrinolaringologia;
  • e patologia.

Médicos interessados em participar do projeto devem acessar a plataforma UNA-SUS e escolher pelo menos um município e um estabelecimento de saúde. É possível indicar até dois locais de atuação, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.

O valor fixo da bolsa é de R$ 10 mil, podendo incluir uma parte variável entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, de acordo com o grau de vulnerabilidade do município de atuação.

Além da bolsa mensal, os médicos receberão ajuda de custo destinada a despesas com imersões presenciais nas instituições formadoras.

“O repasse está condicionado à participação efetiva nas atividades previstas no edital, com carga horária semanal de 20 horas – das quais 16 serão dedicadas a atividades assistenciais –, e não estabelece vínculo empregatício”, informou o Ministério da Saúde em nota.

Edição:
Vinicius Lisboa
Ministério da Saúde Mais Médicos Especialistas Sistema Único de Saúde SUS medicina médico
