logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Rio registra cinco atendimentos por hora devido ao calor no carnaval

Realengo, Botafogo e Irajá lideraram os atendimentos
Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 11:18
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Nos dias de carnaval, a cada hora, cinco pacientes chegavam às unidades de Pronto Atendimento (UPA) da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro com sintomas relacionados ao calor. Entre os principais sintomas estão dor de cabeça, tontura, náuseas, pele quente e seca, pulso acelerado, temperatura corporal elevada, distúrbios visuais, confusão mental, respiração rápida, taquicardia, desidratação, insolação e desequilíbrio hidroeletrolítico.

Os atendimentos por causa das altas temperaturas foram mais frequentes em Realengo, Botafogo e Irajá.

O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) mostra que, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, 647 pessoas com sintomas relacionados ao excesso de calor procuraram as UPAs estaduais.

Ao todo, durante os dias de folia, as 27 UPAs da rede estadual registraram 27.433 atendimentos, aumento de 2,05% na comparação com o carnaval do ano passado. As principais queixas foram dores em geral e gastroenterite. As unidades de Mesquita, Campo Grande I e Nova Iguaçu (Botafogo) concentraram o maior número de pacientes.

O Samu 192 da capital, único do estado operado pela SES-RJ, registrou 3.262 atendimentos, com maior número de ocorrências nos bairros de Campo Grande, Centro, Copacabana, Santa Cruz e Guaratiba. 

Os principais motivos foram casos cardiovasculares, neurológicos e quedas da própria altura.

Relacionadas
13/02/2026 - Figura a esquerda - Previsão de chuva para o dia 14/02/2026 do modelo COSMO. Fonte: INMET Figura a direita – Previsão de temperatura máxima do ar para o dia 15/02/2026 do modelo COSMO. Fonte: INMET
Carnaval terá chuva e calor em boa parte do país
Logo da Agência Brasil
Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 - Mestre Ciça durante desfile no Grupo Especial da escola de samba Unidos do Viradouro na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2026. Foto: Tata Barreto /Riotur
Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
Carnaval 2026 carnaval no Rio de Janeiro calor altas temperaturas UPA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/02/2026 - Profisionais da Aeronáutica. Foto: FAB/Divulgação
Geral Governo autoriza 487 contratações temporárias para Aeronáutica
qui, 19/02/2026 - 13:10
Pernambuco- 19/06/2025- Estradas da Região Nordeste têm movimentação intensa no feriadão. Foto PRF
Geral Carnaval registrou 130 mortos e 1,48 mil feridos nas rodovias federais
qui, 19/02/2026 - 13:05
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Governo intensifica ações de combate a coqueluche na TI Yanomami
qui, 19/02/2026 - 12:59
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino proíbe novas leis que garantam "penduricalhos" acima do teto
qui, 19/02/2026 - 12:44
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda
qui, 19/02/2026 - 12:22
Agentes do ICE durante operação em Minnesota 18/1/2026 REUTERS/Leah Millis
Internacional Governo Trump amplia autoridade do ICE para deter refugiados
qui, 19/02/2026 - 12:08
Ver mais seta para baixo