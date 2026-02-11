logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Satisfação de brasileiros com SUS supera média da América Latina

Dados são da pesquisa Confiança em Instituições Públicas, da OCDE
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 10:50
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A satisfação dos brasileiros com o Sistema Único de Saúde (SUS) cresceu 9 pontos percentuais entre 2022 e 2025, passando de 34% para 45%. Os dados são da pesquisa Confiança em Instituições Públicas na América Latina e no Caribe, divulgada esta semana pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em nota, o Ministério da Saúde reforçou que o índice brasileiro está acima da média latino-americana, que ficou em 40% em 2025.

O estudo indica ainda a percepção dos brasileiros de que o acesso e a qualidade dos serviços públicos melhoraram durante o período, com aumento de 18 pontos percentuais – o índice passou de 24% para 42%, 10 pontos percentuais acima da média da América Latina (32%).

Metodologia

Considerada padrão ouro de excelência, a pesquisa avalia cinco pilares: integridade, resposta, confiabilidade, abertura e equidade. Com uma amostra de 2 mil cidadãos, por meio de questionário, o levantamento permite comparações internacionais e oferece dados estratégicos para aprimorar a transparência e a qualidade de serviços públicos.

Relacionadas
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de entrega de ambulâncias do SAMU, equipamentos para unidades de saúde e equipamentos cirúrgicos no âmbito do Novo PAC Saúde. Salvador - BA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
SUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025
São Paulo (SP), 09/02/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante cerimônia para o anúncio do investimentos de R$ 1,4 bilhão do governo federal destinados à ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva de vacinas e soros pelo Instituto Butantan. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Edição:
Graça Adjuto
SUS pesquisa Brasileiros Satisfação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Maior parte do país deve ter chuvas intensas hoje
qua, 11/02/2026 - 10:56
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Satisfação de brasileiros com SUS supera média da América Latina
qua, 11/02/2026 - 10:50
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral PF combate crime de exploração sexual infantojuvenil no interior de SP
qua, 11/02/2026 - 10:16
Brasília (DF), 11/02/2026 – SBPC entrega prêmio a pesquisadoras de destaque na ciência brasileira Arte SBPC
Saúde Brasileira referência em pesquisa sobre HPV é homenageada pela SBPC
qua, 11/02/2026 - 09:48
São Paulo (SP), 11/12/2025 - Passageiros aguardam para embarcar após voos cancelados e atrasados no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Governo federal anuncia investimentos de R$ 4,6 bilhões em aeroportos
qua, 11/02/2026 - 09:37
Veículos estacionados do lado de fora da Tumbler Ridge Secondary School, local de um tiroteio, na Colúmbia Britânica, Canadá, em 10 de fevereiro de 2026, nesta captura de tela obtida de um vídeo de mídia social. Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
Internacional Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 10 mortos
qua, 11/02/2026 - 08:03
Ver mais seta para baixo