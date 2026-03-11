logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Após enchentes, Ubá confirma primeira morte por leptospirose

Doença é comum após enchetes em razão da contaminação da água
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/03/2026 - 12:55
Brasília
01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
© Tânia Rego/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde de Ubá, município mineiro fortemente atingido por chuvas e enchentes no fim de fevereiro, confirmou nesta quarta-feira (11) a primeira morte por leptospirose. A vítima era uma mulher com idade entre 30 e 35 anos.

De acordo com a secretaria, 41 casos suspeitos da doença foram notificados no município e seguem em investigação epidemiológica. As amostras foram enviadas para análise na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte.

Nas redes sociais, a secretaria reforçou que a leptospirose pode ser transmitida pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de ratos, situação comum após enchentes. A orientação é que a população fique atenta aos seguintes sintomas:

  • febre;
  • dor de cabeça;
  • dor intensa no corpo, sobretudo nas panturrilhas;
  • náuseas e vômitos.

Nesses casos, a recomendação é procurar uma unidade de saúde. “Se houver agravamento, busque atendimento hospitalar imediato. As equipes de saúde seguem monitorando a situação e intensificando as ações de prevenção no município”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Chuvas em Minas Gerais

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira no final de fevereiro deixaram 72 mortos, após vários deslizamentos de terra, desabamentos de prédios e transbordamento de rios. Foram 65 mortes registradas em Juiz de Fora e sete de Ubá, além de milhares de moradores desalojados ou desabrigados.

Relacionadas
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Defensoria fará atendimento jurídico para afetados pelas chuvas em MG
01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Minas Gerais tem maior área urbana em encostas íngremes no país
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Buscas em Juiz de Fora estão encerradas; moradores seguem fora de casa
Edição:
Amanda Cieglinski
Ubá chuvas em Minas Gerais chuvas leptospirose
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Saúde Após enchentes, Ubá confirma primeira morte por leptospirose
qua, 11/03/2026 - 12:55
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos, João Carlos Falbo Mansur - em pronunciamento. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política CPI do Crime: fundador da empresa Reag nega vínculo com PCC
qua, 11/03/2026 - 12:47
Jogadores do Irã antes de partida contra Coreia do Norte 10/6/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Esportes Irã não vai participar da Copa do Mundo, diz ministro dos Esportes
qua, 11/03/2026 - 12:22
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Justiça Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
qua, 11/03/2026 - 12:10
CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza oitiva do fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos. A CPI apura suspeitas de lavagem de dinheiro e uso do comércio de joias para movimentar recursos de facções, além de avaliar a eficácia das políticas públicas de combate à lavagem de dinheiro no País. A finalidade da comissão é apurar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor. Mesa: vice-presidente da CPICRIME, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS); presidente da CPICRIME, senador Fabiano Contarato (PT-ES); relator da CPICRIME, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Em pronunciamento, à bancada, senador Sergio Moro (União-PR). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política CPI do Crime mira braço do PCC na Faria Lima e “A Turma” do Master
qua, 11/03/2026 - 11:58
Instalações da Raízen em Rondonópolis, Mato Grosso: Foto: Photo Art Fotografias/Raízen
Economia Gigante do setor agroenergético, Raízen pede recuperação extrajudicial
qua, 11/03/2026 - 11:05
Ver mais seta para baixo