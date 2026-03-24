Campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado em SP

Campanha prossegue até dia 30 de maio em todo o estado

A partir de sábado (28) idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas podem tomar a vacina contra a gripe no estado de São Paulo. O imunizante estará disponível para o grupo prioritário em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). A campanha vai até 30 de maio e a meta é vacinar 90% do público-alvo, estimado em 18,8 milhões de pessoas.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a influenza e ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes, especialmente no período de maior circulação de vírus respiratórios. Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recebeu cerca de 3 milhões de doses, que estão sendo distribuídas aos 645 municípios paulistas.

Neste ano, até a última sexta-feira (20/3), o estado registrou 5.801 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza e 401 óbitos. Segundo a a coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES, Regiane de Paula, a vacinação contra a influenza é a principal estratégia para prevenir casos graves, internações e óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos.

“Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, é fundamental que a população procure a unidade de saúde mais próxima para garantir proteção no período de maior risco.”

Também fazem parte da lista de grupos prioritários de vacinação:

profissionais de saúde;

professores do ensino básico e superior;

povos indígenas;

quilombolas;

pessoas em situação de rua;

profissionais das forças de segurança e salvamento;

profissionais das Forças Armadas,

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais,

pessoas com deficiência permanente;

caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

trabalhadores dos correios;

trabalhadores portuários;

população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas

Em caso de dúvidas sobre a vacinação ,como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar, basta acessar o portal Vacina 100 Dúvidas.