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Saúde

Concurso para área médica de hospitais universitários será no domingo

Certame prevê mais de 150 vagas para 96 especialidades em 45 hospitais
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/03/2026 - 16:34
Brasília
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A prova objetiva do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para área médica ocorrerá neste domingo (29) em todo o país, a partir das 14 horas, no horário de Brasília. A estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) mudou o nome de Ebserh para HU Brasil.

O local de prova pode ser pesquisado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. 

Essas unidades atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Provas

As provas objetivas têm caráter eliminatório e classificatório e terá duração de quatro horas, sendo permitida a saída dos candidatos a partir de duas horas do início.

Os portões serão fechados às 13h30, no horário de Brasília.

É recomendado que os candidatos cheguem com 60 minutos antes do fechamento dos portões.

Os candidatos devem portar um documento de identidade com foto físico, o cartão de convocação para as provas e caneta esferográfica azul ou preta. 

Os equipamentos eletrônicos como celular, notebook, relógio, entre outros, devem permanecer desligados e armazenados no local indicado pelos fiscais de sala de prova.

Se, por algum motivo, o telefone emitir qualquer tipo de som, o candidato será imediatamente eliminado do concurso público.

Vagas

Atualmente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU Brasil) administra 45 hospitais universitários federais na rede.

O concurso disponibiliza mais de 150 vagas para 96 cargos e/ou especialidades médicas nos hospitais universitários vinculados à rede.

Dentre as especialidades com vagas imediatas do processo seletivo estão inclusas as áreas de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia, além das áreas definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Próximos passos

O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira (30). Os participantes poderão apresentar recursos entre os dias 31 de março e 1º de abril.

A segunda parte do certame corresponde à prova de títulos acadêmicos, de caráter classificatório. Somente os candidatos que forem aprovados na prova objetiva serão convocados para esta etapa.

Os resultados definitivos da prova objetiva serão disponibilizados em 11 de maio.

Todas as orientações sobre o concurso estão no edital público do concurso.

 

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Concurso área médica Hospitais Universitários especialidades MEC HU Brasil.
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