logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Dia D: "vamos vacinar antes de o inverno chegar", diz Padilha

Ministro convocou a população para se imunizar contra a gripe
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/03/2026 - 21:24
Brasília
Pronunciamento Alexandre Padilha dia D vacinação contra a gripe
© Reprodução/CanalGov

O Ministério da Saúde promove, neste sábado (28), o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o país. Em pronunciamento, na noite desta sexta (27), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a campanha tem o objetivo de imunizar crianças, idosos e gestantes. 

Padilha contextualizou que a campanha leva em conta o período do ano e as variações climáticas.

“Vamos vacinar antes de o inverno chegar, que é quando a gripe circula com mais força”. A vacina reduz em até 60% o risco de internação. É a vacina que pode prevenir totalmente ou transformar um vírus grave em uma forma leve da doença", disse. 

No pronunciamento, Padilha garantiu que o Brasil está voltando a ser um campeão mundial em vacinação. “Não negue ao seu filho um direito que nossos pais não nos negaram. Vacinar é também um ato de amor à sua família”, disse.

Em relação à cultura da vacinação, Padilha lamentou que o Brasil esteve ameaçado pela volta da paralisia infantil que havia sido erradicada no passado em função da redução da imunização.

“Em três anos, o governo do Brasil reverteu a queda na vacinação. Juntos, aumentamos o número de crianças vacinadas em todas as 16 vacinas do calendário infantil”. 

Oferta de vacinas

Ao mesmo tempo que convocou para o Dia D, o ministro lembrou que a população pode tomar de graça vacinas que eram muito caras na rede privada, como a do VSR, que protege gestantes e bebês da bronquiolite e pneumonia e a ACWY, contra a meningite.

Ainda no pronunciamento, o ministro destacou que o governo realizou o maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS, na área da saúde da mulher.  Segundo ele, são mais de 230 mil mulheres atendidas.

“As mulheres são maioria da população, as que mais usam o SUS e a maioria dos profissionais de saúde”.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Vacinação de pacientes em campanha contra a Influenza (gripe) no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde promove neste sábado Dia D de vacinação nacional contra gripe
Castelo Mourisco, sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Hospitalizações por Influenza A têm aumentado no país, informa Fiocruz
Edição:
Sabrina Craide
vacinação Dia D de vacinação imunização gripe Alexandre Padilha
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pronunciamento Alexandre Padilha dia D vacinação contra a gripe
Saúde Dia D: "vamos vacinar antes de o inverno chegar", diz Padilha
sex, 27/03/2026 - 21:24
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Líder indígena brasileiro é anistiado 43 anos após sua morte
sex, 27/03/2026 - 20:09
Palácio Guanabara, Sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro
Justiça PSD recorre ao STF para pedir eleições diretas para governo do Rio
sex, 27/03/2026 - 19:52
Brasília- DF – 27/-3/2026 –Deputado, Paulo Pimenta, Durante coletiva a imprensa para falar sobre relatório paralelo dos governistas. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Base do governo pede indiciamento de Bolsonaro na CPMI do INSS
sex, 27/03/2026 - 19:46
Dólares - Moeda estrangeira
Economia Apesar de guerra, dólar cai 1,27%, e bolsa sobe 3% na semana
sex, 27/03/2026 - 19:14
Assembleia Geral da ONU
Internacional ONU se mobiliza para criar mecanismo para proteger comércio em Ormuz
sex, 27/03/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo