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Saúde

Ebserh faz hoje mutirão para atender 42 mil pacientes em todo o país

Entre as ações estão cirurgias eletivas, consultas e exames
Luciano Nascimento
Publicado em 21/03/2026 - 10:26
São Luís
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os hospitais da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) nas regiões Norte e Nordeste participam neste sábado (21) do Dia “E”.  A ação promoverá a realização de cirurgias eletivas, consultas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, somando cerca de 42 mil atendimentos ofertados à população brasileira, priorizando atendimento à saúde da mulher.

A iniciativa faz parte do programa Ebserh em Ação, mobilização nacional que integra os 45 hospitais da Rede Ebserh em todas as regiões do país. Serão atendidos pacientes com agendamento prévio via regulação e/ou da própria unidade de saúde.

“O objetivo do maior mutirão de saúde da mulher do Brasil é reduzir as filas e o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação terá início a partir das 7h, com atendimentos em diversas especialidades”, informou a Ebserh.

No Nordeste, a expectativa é que o mutirão realize cerca de 19 mil procedimentos. Nos seguintes hospitais:

  • Bahia: Hospital Universitário Professor Edgard Santos e Maternidade Climério de Oliveira
  • Sergipe: Hospital Universitário de Aracaju e Hospital Universitário de Lagarto
  • Alagoas: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes
  • Pernambuco: Hospital das Clínicas da UFPE e Hospital Universitário da Univasf
  • Paraíba: Hospital Universitário Lauro Wanderley, Hospital Universitário Alcides Carneiro e Hospital Universitário Júlio Bandeira
  • Rio Grande do Norte: Hospital Universitário Onofre Lopes, Maternidade Escola Januário Cicco e Hospital Universitário Ana Bezerra
  • Ceará: Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade-Escola Assis Chateaubriand
  • Piauí: Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí
  • Maranhão: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão.

Já na Região Norte, cerca de três mil procedimentos devem realizados nas unidades:

  • Pará: Hospital Universitário João de Barros Barreto e Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza
  • Amapá: Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá
  • Tocantins: Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins
  • Amazonas: Hospital Universitário Getúlio Vargas
  • Roraima: Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), mulheres indígenas que moram em locais de difícil acesso e longe dos centros urbanos terão transporte e hospedagem gratuitos nas Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais).

A iniciativa será realizada nos hospitais de Boa Vista (RR), Brasília (DF), Goiânia (GO), Manaus (AM), Belém (PA), São Luís (MA), Maceió (AL), Macapá (AP), Cuiabá (MT), Araguaína (TO), Campo Grande (MS) e Dourados (MS).

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Edição:
Aécio Amado
Ebserh mutirão de atendimento Ministério da Saúde
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