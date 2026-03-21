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Saúde

Mutirão do Ministério da Saúde atende mulheres neste fim de semana

Exames, cirurgias e outros procedimentos agendados serão realizados
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/03/2026 - 08:05
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde realiza neste final de semana um mutirão inédito destinado exclusivamente a mulheres. Centenas de hospitais públicos, privados e filantrópicos localizados em todas as regiões do país abrirão as portas neste sábado (21) e domingo (22) para a realização de exames, cirurgias e procedimentos de diversas especialidades programados antecipadamente.

“Trata-se de uma união de esforços para a realização de todos os atendimentos previamente agendados”, informou o ministério em nota.  

De acordo com o ministério, ao longo dos dois dias de atendimento, serão ofertados exames essenciais para o diagnóstico precoce de doenças, além de procedimentos como tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, necessários para a definição de condutas médicas.

Também foram agendadas cirurgias ginecológicas como histerectomia, reconstrução mamária, retirada de tumor no útero e laqueadura; e gerais, como cirurgias de catarata, tratamento cirúrgico de varizes e retirada de hérnia, de vesícula e de tumores na pele.

O público-alvo do mutirão são crianças, adolescentes, jovens, adultas e idosas previamente agendadas pelos gestores de saúde de seus municípios, de acordo com critérios das centrais de regulação.

Integram a lista de instituições mobilizadas para participar do atendimento santas casas e outras instituições filantrópicas; seis hospitais federais; o Instituto Nacional de Cardiologia (INC); o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into); o Instituto Nacional de Câncer (INCA); e 45 hospitais universitários federais de 25 estados.

Segundo a pasta, os locais também vão ofertar a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) 3,8 mil implantes de Implanon, método contraceptivo subdérmico considerado mais vantajoso que os demais em razão de sua alta eficácia e pela duração de três anos.

Transporte gratuito

Ainda segundo a pasta, o mutirão vai ofertar transporte gratuito para que 36 mil pacientes que vivem em localidades mais distantes possam chegar a hospitais e clínicas onde os procedimentos vão ocorrer.

“Viabilizada por uma parceria firmada entre a pasta e o aplicativo de mobilidade urbana 99, a iniciativa conta com 73 mil vouchers de deslocamentos – ida e volta – no valor de até R$ 150”, informou o ministério.

Com uso entre 20 e 23 de março, os cupons terão validade nas 40 cidades para as quais a parceria foi fechada, sendo 21 capitais. Os vouchers serão distribuídos pelas secretarias de saúde locais.

Cada paciente contemplada receberá um código de acesso exclusivo, além de um material explicativo com o passo a passo para instalar o aplicativo da 99, ativar o cupom e utilizá-lo para deslocamento até a unidade de atendimento.

Hospedagem para mulheres indígenas

A pasta informou que organizou também transporte e hospedagem gratuitos nas Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais) para mulheres indígenas que moram em locais de difícil acesso e longe dos centros urbanos.

Elas serão atendidas por hospitais universitários que ficam perto desses territórios em Boa Vista, Brasília, Goiânia, Manaus, Belém, São Luís, Maceió, Macapá, Cuiabá, Araguaína (TO), Campo Grande (MS) e Dourados (MS).

“Esses hospitais já ofertam atendimento à saúde indígena ao longo do ano, permitindo respostas mais rápidas e qualificadas às demandas de saúde, garantindo atendimento humanizado e resolutivo para essa população.”

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Edição:
Vinicius Lisboa
Ministério da Saúde saúde da mulher Sistema Único de Saúde SUS
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