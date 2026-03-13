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Saúde

Pesquisadora Margareth Dalcolmo recebe medalha Oswaldo Cruz

Ela foi uma das principais vozes de orientação na pandemia de covid-19
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/03/2026 - 16:58
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 13/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concede à pneumologista e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública - Ensp/Fiocruz, Margareth Dalcolmo, a medalha de mérito Oswaldo Cruz, durante inauguração do novo setor de trauma do Hospital Federal do Andaraí. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz Margareth Dalcolmo recebeu nesta sexta-feira (13) a medalha de mérito Oswaldo Cruz, honraria concedida pela Presidência da República a personalidades e iniciativas que tenham contribuído com o bem-estar e a saúde física e mental dos brasileiros. 

Margareth Dalcolmo se tornou uma das principais vozes de orientação durante a pandemia de covid-19. Desde o início da emergência sanitária, a pesquisadora da Fiocruz fez alertas sobre a importância das medidas de isolamento e em defesa da vacinação.

Ao receber a homenagem, a cientista lembrou que o decreto de pandemia, feito pela Organização Mundial da Saúde, completou seis anos na última quarta-feira (11). 

“Neste dia, eu gravei um pequeno e modesto vídeo anunciando que seria uma tragédia que se abateria sobre o Brasil e infelizmente era verdade. Nós fizemos o primeiro alerta”, disse. 

Margareth Dalcolmo também lembrou das dificuldades de enfrentar os discursos negacionistas. 

“Deu muito mais trabalho descontrair a retórica nociva ao povo brasileiro do que informar sobre os progressos que nós conseguimos fazer. Nós fizemos isso porque é nossa obrigação, porque é isso que nós sabemos fazer. Esse é o meu compromisso de todo dia. A nossa ideologia é cuidar de pessoas. Vou ficar velhinha fazendo isso”. 


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A concessão oficial da medalha foi feita em setembro de 2024, mas a pesquisadora não pode participar da cerimônia em Brasília. Por isso, recebeu a medalha, das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante um evento no Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta sexta (13). 

A apresentação da medalha foi feita pela ex-ministra da Saúde Nísia Trindade, colega de Margaret na Fiocruz e que presidiu a instituição durante a pandemia. Nísia destacou que os serviços prestados pela pesquisadora à população não se encerraram com o fim da emergência sanitária. 

“Além de todo o trabalho durante a pandemia, de informar as pessoas, de ser uma alento na sua comunicação, dando as palavras da ciência e orientando as família, Margareth colaborou conosco o tempo todo no Ministério e colabora até agora pra que nós sejamos de novo referência de vacinação no mundo”, garantiu a ex-ministra.

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Edição:
Sabrina Craide
Fiocruz Margareth Dalcolmo Medalha Oswaldo Cruz
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