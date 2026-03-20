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Saúde

Rio: Into inaugura centro de impressão 3D para próteses personalizadas

Estrutura amplia produção e auxiliam no planejamento das cirurgias
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 13:18
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 10/07/2025 - Próteses na impressora 3D Foto: PUC-PR/Divulgação
© PUC-PR/Divulgação

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) inaugurou, nesta sexta-feira (20), o Centro Tecnológico de Impressão 3D e Reabilitação (Centir), no Caju, zona norte do Rio de Janeiro. A nova unidade visa ampliar a produção de próteses personalizadas, biomodelos e guias cirúrgicos, fortalecendo a assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A estrutura permite o planejamento de cirurgias com maior precisão e a confecção de dispositivos sob medida. Segundo o diretor-geral do Into, José Paulo Gabbi, o centro representa um avanço na oferta de tecnologia de ponta para a rede pública.

"Esse centro vai proporcionar a entrega de próteses construídas através da tecnologia 3D, 100% criada pelo Into", disse Gabbi. De acordo com o diretor -geral, a expectativa é entregar 200 próteses por ano.

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Agilidade

Nos últimos três anos, o instituto produziu cerca de 70 próteses utilizando impressão 3D. Com a modernização do parque tecnológico e a chegada de novos equipamentos, o Into projeta triplicar a produção em 2026.

As novas impressoras permitem a fabricação de peças em grandes formatos — essenciais para próteses de membros inferiores — com maior rapidez. De acordo com o instituto, dispositivos que antes demandavam 10 horas de impressão agora podem ser finalizados em aproximadamente quatro horas.

Tecnologia e conforto

Além da agilidade, os novos equipamentos reduzem o consumo de energia e permitem a utilização de diferentes tipos de filamentos. "Isso impacta na qualidade do acabamento e na resistência da peça, tornando a prótese mais uniforme e confortável para o uso no dia a dia", informou o Into, em nota.

Os guias cirúrgicos e biomodelos produzidos no local também auxiliam as equipes médicas no planejamento pré-operatório, reduzindo o tempo de internação e aumentando a previsibilidade dos resultados cirúrgicos.

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Edição:
Aline Leal
impressora 3D Into ortopedia próteses SUS
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