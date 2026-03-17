logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Saúde busca na China alianças para impulsionar serviços de IA no SUS

Ministro se reuniu com executivos de empresas em Shenzhen
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 13:51
Brasília
17.03.2026 - Chengdu (China) - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha durante Reunião com o Governo da Província de Sichuan, com o Vice-Governador Ren Jingdong. Fotos: João Risi / MS
© João Risi / MS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com executivos de três empresas globais de tecnologia em saúde e infraestrutura digital na cidade de em Shenzhen, na China.

Em nota, a pasta informou que o objetivo dos encontros é uma agenda estratégica de cooperação tecnológica no país asiático com foco na modernização do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O diálogo com os CEOs das empresas busca atrair investimentos, parcerias industriais e cooperação em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de apoiar a construção da primeira rede de serviços de saúde inteligentes do SUS, que contará com tecnologias digitais, inteligência artificial e novos equipamentos médicos.”

De acordo com o comunicado, a empresa Neusoft, especializada em tecnologia da informação aplicada à saúde, apresentou soluções voltadas para a gestão hospitalar digital, a integração de dados clínicos e sistemas inteligentes de apoio à decisão médica.

A companhia também anunciou investimentos para instalar uma fábrica de equipamentos de imagem em Santa Catarina.

Durante a reunião com a Mindray, maior fabricante chinesa de equipamentos médicos, foram discutidas oportunidades de oferta de equipamentos hospitalares, integração de plataformas digitais e desenvolvimento de unidades de terapia intensiva (UTIs) baseadas em inteligência artificial.

“A empresa atua no Brasil há mais de 19 anos, atende mais de 6 mil instituições de saúde e possui 353 equipamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, informou o ministério.

As discussões também envolveram parcerias de desenvolvimento produtivo (PDPs) com instituições públicas brasileiras, com foco em pesquisa, inovação e transferência de tecnologia para produção local de equipamentos médicos.

Ainda segundo a pasta, Padilha também participou de reuniões com a Huawei para discutir infraestrutura digital, sistemas de nuvem e conectividade em saúde, tecnologias avaliadas como essenciais para viabilizar a operação da nova rede de serviços inteligentes do SUS.

“A cooperação pode contribuir para integrar dados clínicos, melhorar a gestão hospitalar e ampliar o uso de inteligência artificial na organização da rede assistencial, além de apoiar projetos de digitalização da saúde pública brasileira.”

Edição:
Valéria Aguiar
Ministro da Saúde Alexandre Padilha China empresas globais cooperação tecnológica Modernização SUS serviços inteligentes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Supremo condena deputados do PL por corrupção passiva
ter, 17/03/2026 - 17:05
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
Saúde Vacina da herpes-zóster é segura para pacientes reumáticos, diz estudo
ter, 17/03/2026 - 16:58
Rio de Janeiro (RJ), 17/03/2026 – Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante apresentação de resultado financeiro e desempenho operacional de 2025, na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia BNDES defende novo Plano Brasil Soberano para ajudar exportadoras
ter, 17/03/2026 - 16:47
Brasília (DF), 14.09.2023-Ministro Cristiano Zanin em sessão extraordinária que prossegue com o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Zanin condena deputados do PL por cobrar propina para liberar emendas 
ter, 17/03/2026 - 16:01
Brasília (DF) 26/08/2025 - Senador Carlos Viana, presidente CPMI, durante sessão da CPMI do INSS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Polícia Legislativa vai investigar vazamento de dados de Vorcaro
ter, 17/03/2026 - 15:15
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Moraes determina que Rio envie à PF vídeos da Operação Contenção
ter, 17/03/2026 - 15:03
Ver mais seta para baixo