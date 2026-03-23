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Saúde

Sônia Guajajara apresenta melhoras, mas continua internada em SP

Ministra dos Povos Indígenas tem evolução clínica favorável
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 15:27
São Paulo
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ministra Sonia Guajajara fala sobre contrato com a Ambipar no senado. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Após apresentar um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor-SP), na capital paulista, para investigação de um quadro infeccioso. A internação ocorreu no último sábado (21).

Nesta segunda-feira (23) a ministra continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e apresentou melhoras, respondendo de forma positiva ao tratamento. Apesar disso, ainda não foi divulgada uma previsão de quando a ministra poderá receber alta hospitalar.

Segundo o infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano, responsável pelo atendimento à ministra, Guajajara está neste momento estável, sem novos episódios de febre desde ontem (22) e com melhora significativa nos resultados dos exames.

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Segundo nota publicada neste domingo em suas redes sociais, a ministra apresenta evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

“Por orientação médica, segue hospitalizada em observação, realizando exames complementares e recebendo acompanhamento clínico”, diz a nota.

Em 2024, a ministra também esteve internada no Incor, em São Paulo, após passar mal enquanto cumpria uma agenda pública.

Confira mais detalhes no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

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Sônia Guajajara é atendida em hospital após passar mal em compromisso
Edição:
Valéria Aguiar
Sônia Guajajara Incor São Paulo internação hospitalar Multimídia
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