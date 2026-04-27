Saúde
Anvisa suspende venda de xaropes com clobutinol
Substância aumenta risco de arritmias cardíacas
Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 11:30
Brasília
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (27), a suspensão imediata da venda e do uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol. O componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiro.
A decisão fundamenta-se em um parecer técnico da Gerência de Farmacovigilância do órgão, que identificou um aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em pacientes que utilizam a substância. Segundo a agência, a gravidade dos efeitos colaterais supera qualquer benefício terapêutico oferecido pelo fármaco.
A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda (27) e já está em vigor.
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