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Saúde

Butantan busca voluntários para teste de vacina da gripe para idosos

Novo imunizante irá aumentar proteção para público 60+
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/04/2026 - 18:10
São Paulo
São Paulo (SP), 02/05/2023 - Aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 no posto móvel de vacinação da Unidade Básica de Saúde - UBS República na galeria subterrânea da praça do Patriarca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Instituto Butantan está recrutando voluntários com 60 anos ou mais, residentes de 15 municípios de nove estados brasileiros, para realizar ensaio clínico da nova vacina contra a gripe em idosos.

A nova vacina do Butantan possui uma substância em sua composição para aumentar a proteção contra a gripe em idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis a complicações da doença.

Podem participar homens e mulheres de 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou com comorbidades tratadas, como diabetes e hipertensão, e clinicamente estáveis. Não serão aceitos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

“A população de 60 anos ou mais enfrenta um processo chamado de imunossenescência, que faz com que a resposta protetora às infecções e às vacinas contra a gripe seja menor em comparação à população adulta ou adolescente", explica a gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan Carolina Barbieri, responsável pelo estudo.

Em razão desta particularidade, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma nova vacina contra a gripe. "É uma vacina aprimorada, adjuvada, a fim de gerar uma maior proteção e evitar ainda mais complicações, hospitalizações e óbitos pelo vírus influenza entre os mais velhos”, afirma Carolina Barbieri.

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Os participantes voluntários serão acompanhados durante seis meses. Na primeira etapa do estudo, que teve início em janeiro de 2026, com 300 voluntários, o imunizante demonstrou um perfil de segurança satisfatório, de acordo com a avaliação do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança.

A nova fase amplia o número de participantes para 6,9 mil e dá continuidade à avaliação de segurança e resposta imune da vacina. Poderão participar residentes de 15 municípios brasileiros:

  • Bahia: Salvador
  • Sergipe: Laranjeiras
  • Rio Grande do Norte: Natal
  • Pernambuco: Recife
  • São Paulo: Valinhos, Serrana, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Paulo.
  • Minas Gerais: Belo Horizonte
  • Espírito Santo: Vitória
  • Mato Grosso do Sul: Campo Grande
  • Rio Grande do Sul: Porto Alegre

Os interessados  deverão procurar os centros de pesquisa de seus municípios, conforme os endereços abaixo:

Nordeste

- Associação Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador (BA)

- Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Laranjeiras (SE)

- Instituto Atena de Pesquisa Clínica - Natal (RN)

- Plátano Centro de Pesquisa Clínica LTDA - Recife (PE)

Sudeste

- A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica - Valinhos (SP)

- Centro de Pesquisa S / Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP) - Serrana (SP)

- Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME) - São José do Rio Preto (SP)

- Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) - Campinas (SP)

- Centro de Pesquisa Clínica Santa Casa de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP)

- Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, Perinatal e Infantil (NEIMPI) - Ribeirão Preto (SP)

- Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - São Caetano do Sul (SP)

- CP Quali Pesquisa Clínica - São Paulo (SP)

- Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS - São Paulo (SP)

- Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras - CT Terapias Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte (MG)

- Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) - Belo Horizonte (MG)

- Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (CENDERS) / Vitória Clinical Institute - Vitória (ES)

- Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CEDOES) - Vitória (ES)

Centro-Oeste

- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande (MS)

Sul

- Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) - Porto Alegre (RS)

- Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre (RS)

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
vacina gripe idosos Instituto Butantan
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