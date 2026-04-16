logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Estado de São Paulo tem morte provocada por febre amarela

Vacinação é a melhor maneira de evitar a doença
Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 11:07
Brasília
Rio de Janeiro - Secretaria de Saúde abre posto de vacinação contra a febre amarela, no centro do Rio (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Estado de São Paulo registrou três casos de febre amarela na região do Vale do Paraíba, segundo informou nesta quinta-feira (16) o Centro de Vigilância Epidemiológica estadual.

Um homem de 38 anos, da cidade de Cunha, morreu. Uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos, ambos do município de Cruzeiro, se recuperam da doença.

De acordo com o boletim epidemiológico do CVE, elas não eram vacinadas contra a febre amarela.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cunha informou que o homem que morreu trabalhava no setor de celulose em uma cidade próxima. A prefeitura diz que vai investigar onde aconteceu a infecção.

Ainda de acordo com a autoridade local, o óbito é um caso isolado e não há outras suspeitas de febre amarela em Cunha. Além disso, todas as medidas de controle estão sendo intensificadas na região.

Vacinação

Para evitar a doença, Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP, destacou a importância das pessoas se vacinarem contra a doença: 

“É fundamental que a população procure uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal antes de se descolar para áreas de mata, zona rural, regiões com circulação viral ou locais de ecoturismo”, orientou.

Regiane também lembra a importância da comunicação imediata aos serviços de saúde da ocorrência da febre amarela em macacos. Esse tipo de animal não transmite a doença para as pessoas, mas indica que o vírus está circulando na região.

Gratuidade

A vacina contra a febre amarela é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em postos de saúde do SUS.

Crianças devem receber uma dose aos 9 meses e, depois, um reforço aos 4 anos de idade. Quem recebeu uma dose antes dos 5 anos deve receber reforço.

Pessoas de 5 a 59 anos que não foram vacinadas também têm de tomar a dose.

Relacionadas
Vacina febre amarela
SP: quem tomou vacina fracionada da febre amarela deve completar ciclo
Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no Rio de Janeiro, caminhão itinerante da Secretaria Estadual de Saúde Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Rio reforça vacinação contra o sarampo e febre amarela
Edição:
Aécio Amado
febre amarela morte por febre amarela São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula inicia viagem a Espanha, Alemanha e Portugal
qui, 16/04/2026 - 11:52
Crianças com deficiência e familiares participam do evento, Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), na Ilha do Governador.
Concursos Marinha prorroga inscrição para Fuzileiro Naval até segunda
qui, 16/04/2026 - 11:31
Brasília (DF), 15/04/2026 - Anvisa proíbe canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral, do Paraguai. Foto: Lasca e Catedral Laboratório/Divulgação
Saúde Anvisa e conselhos da saúde assinam carta sobre canetas emagrecedoras
qui, 16/04/2026 - 11:27
Brasília (DF), 16/04/2026 - Polícia Federal prende ex-presidente do BRB. Paulo Henrique Costa foi alvo da Operação Compliance Zero. Foto: BRB/Divulgação
Justiça Ex-presidente do BRB acertou propina de R$ 146 mi, diz Polícia Federal
qui, 16/04/2026 - 11:21
Rio de Janeiro - Secretaria de Saúde abre posto de vacinação contra a febre amarela, no centro do Rio (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Saúde Estado de São Paulo tem morte provocada por febre amarela
qui, 16/04/2026 - 11:07
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Atividade econômica brasileira cresce 0,6% em fevereiro
qui, 16/04/2026 - 10:50
Ver mais seta para baixo