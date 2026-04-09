logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ministro Padilha defende regulamentação da publicidade das bets

Presidente Lula também falou sobre o tema
Matheus Crobelatti* - Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 12:06
São Paulo
Brasília, DF 21/03/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita o primeiro mutirão do ano do Agora Tem Especialistas, exclusivo para as mulheres, no Hospital Universitário de Brasília (HUB) DF Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou nesta quinta-feira (9) do programa Alô Alô Brasil, apresentado por José Luiz Datena na Rádio Nacional, e comentou sobre o vício em apostas online. Padilha defendeu que é preciso tomar ações mais restritivas em relação a publicidade das bets, da mesma forma que foi realizado com o cigarro.

“Pra mim hoje, o problema das bets é um problema de vício na mesma dimensão que foi o do cigarro. O cigarro tinha propaganda de acesso à criança, propaganda esportiva. A Fórmula 1 era praticamente toda pautada pela indústria do cigarro”, disse o ministro.

Padilha comentou sobre o sucesso na restrição da publicidade de cigarro. “Foi uma luta que tivemos e isso teve um impacto positivo ao reduzir o uso do cigarro”, explica.

O ministro também falou sobre iniciativas que o governo tem tomado para combater as bets, como a suspensão de qualquer publicidade de jogos de apostas online para crianças e adolescentes.

Padilha relembrou ainda o programa de teleatendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), que apoia pessoas que apresentam compulsão por jogos de aposta através de um serviço gratuito. A assistência especializada é realizada por psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Outro programa citado pelo ministro é autoexclusão, que permite ao cidadão bloquear simultaneamente todas as contas em sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Lula e as apostas online

O presidente Luís Inácio Lula da Silva também se posicionou em relação ao fim das bets. Em entrevista ao ICL Notícias, na quarta-feira (8), Lula afirmou que, por ele, encerraria com as apostas, mas que esta decisão cabe ao Congresso Nacional.

O presidente disse também que as apostas online têm causado muitos problemas nas famílias brasileiras. “Hoje o cassino está dentro da sua casa, com o seu filho de 10 anos, com o seu neto de 11 anos, com a sua neta e com a sua filha, utilizando o celular do pai, que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário, enriquecendo as bets”, disse Lula.

Ao final da entrevista, o presidente citou o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), que entrou em vigor no mês passado, como uma das medidas que o Governo do Brasil tomou para proteger a integridade da população na internet.

O ECA Digital traz diversas exigências às plataformas digitais para proteção das crianças, como verificação etária para abertura de contas, remoção imediata de conteúdos ilegais e a proteção de dados pessoais para fins comerciais e publicitários.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

 

Relacionadas
Fortaleza (CE, 01/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Cidade (CE), na Sala de eventos do Gran Marquise. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Governo prevê arrecadar R$ 4,4 bi com taxação de fintechs, bets e JCP
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Receita exigirá declaração de ganhos com bets no Imposto de Renda
Edição:
Valéria Aguiar
ministro Alexandre Padilha programa Alô Alô Brasil bets presidente Lula Radio Nacional São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
02/03/2026 - Derretimento das geleiras e calotas polares vai afetar sobretudo cidades costeiras, revela estudo. Foto: Aline Martinez/Divulgação
Internacional Congresso argentino aprova reforma da lei de geleiras
qui, 09/04/2026 - 13:28
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Brasil condena agressão de Israel contra Líbano em meio a cessar-fogo
qui, 09/04/2026 - 13:15
Rio de Janeiro, 08/04/2026 - Incêndio atinge o teto do Velódromo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio
qui, 09/04/2026 - 13:06
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Internacional Emirados Árabes Unidos reclamam que Ormuz segue controlado pelo Irã
qui, 09/04/2026 - 12:58
Mobilização de motoboys na rua Boa Vista.
Economia Produção de motocicletas tem 2º melhor trimestre da história
qui, 09/04/2026 - 12:41
Brasília (DF) 09/04/2026 - Ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, participa do programa Bom dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Verba para super poço em reserva indígena está garantida, diz ministro
qui, 09/04/2026 - 12:15
Ver mais seta para baixo