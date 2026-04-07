logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Nova lei reforça direito a três folgas por ano para exames preventivos

Benefício é exclusivo para empregados no regime da CLT
Agência Brasil
Publicado em 07/04/2026 - 16:43
Brasília
Brasília (DF), 01/10/2024 - Teste de mamografia realizado na Campanha Outubro Rosa: Sesc-DF, que oferece exames e consultas gratuitas às mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Uma nova lei, publicada nesta segunda-feira (6), reforça o direito do trabalhador com contrato via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de se afastar até três dias por ano para realizar exames preventivos de câncer, em desconto salarial.  

O direito já estava incluído na CLT desde 2018. A partir de agora, as empresas passam a ser obrigadas a divulgar essa informação, além de outras relacionadas a campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e sobre o acesso a serviços de diagnósticos de cânceres de mama, próstata e de colo do útero.  

O texto estende o uso das folgas também para a realização de exames preventivos do HPV, além dos de câncer que já estavam previstos na legislação anterior. A a Lei 15.377 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU).  

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Brasília - Alunas do Centro de Ensino Fundamental 25, em Ceilândia, são vacinadas contra o papiloma vírus humano - HPV (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Empresas deverão informar trabalhadores sobre cânceres e vacina
Brasília (DF) 17/10/2025 O Dia D nacional de multivacinação, mobilização voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Pesquisa alerta para adolescentes ainda desprotegidos contra o HPV
Edição:
Sabrina Craide
CLT exames preventivos Câncer
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, DF 05/04/2026 - A 22ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL) começa neste fim de semana, em Brasília. O evento é considerado a maior mobilização indígena do país. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Indígenas cobram criação de comissão para apurar crimes da ditadura
ter, 07/04/2026 - 16:46
Brasília (DF), 21/01/2026 - Banco Will. Foto: Banco Will/Divulgação
Economia FGC libera R$ 6 bi a credores com mais de R$ 1 mil no Will Bank
ter, 07/04/2026 - 16:43
Brasília (DF), 01/10/2024 - Teste de mamografia realizado na Campanha Outubro Rosa: Sesc-DF, que oferece exames e consultas gratuitas às mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Nova lei reforça direito a três folgas por ano para exames preventivos
ter, 07/04/2026 - 16:43
Soccer Football - International Friendly - Spain v Egypt - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - March 31, 2026 A big screen displays a anti discrimination message inside the stadium during the match REUTERS/Albert Gea
Esportes Fifa investiga cânticos racistas em amistoso Espanha x Egito
ter, 07/04/2026 - 16:33
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Saúde Entidades médicas criticam renovação de CNH sem exame de aptidão
ter, 07/04/2026 - 16:10
Brasília (DF), 07/04/2026 - Orquestra de São Paulo - Festival de Inverno de Campos do Jordão. Foto: Washington Costa/MF
Economia Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas, diz Durigan
ter, 07/04/2026 - 16:05
Ver mais seta para baixo