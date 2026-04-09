logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Américas registraram mais de 13 milhões de casos de dengue em 2024
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 14:38
Brasília
Mosquito da Dengue, Aedes Aegypti, picada. Foto: nuzeee/Pixabay
© nuzeee/Pixabay

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta sobre a necessidade de uma resposta global de saúde frente aos desafios causados pelas mudanças climáticas, que levam a um aumento da incidência de dengue e outras arboviroses.

Segundo o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) -  (braço da OMS), Jarbas Barbosa, em 2024, as Américas registraram mais de 13 milhões de casos de dengue com mais de 8,4 mil mortes.

“A dengue não é mais apenas uma doença tropical, mas um forte indicador global da relação entre mudança climática e as arboviroses provando que a saúde humana não pode ser separada da saúde do meio ambiente e dos sistemas em que se vive”, diz.

De acordo com o diretor da Opas, as Nações Unidas tem atuado de forma regional nas Américas com o objetivo de antecipar riscos e integrar a vigilância entre os países, viabilizando o acesso a vacinas por meio do Fundos Rotativos Regionais.

Barbosa também destacou a parceria com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Rede Pasteur, além da formação de milhares de profissionais em diagnóstico e manejo clínico da dengue, por meio do Campus Virtual de Saúde Pública da Opas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cúpula

As declarações foram dadas durante a Cúpula Uma Só Saúde, em Lyon, França, na última terça-feira (7). A iniciativa, organizada pelo governo francês a frente do G7 (grupo das sete maiores economias do mundo), reúne esforços globais para rever as estruturas institucionais de saúde.

No centro do debate está o conceito de Saúde Única, que destaca a interdependência entre a saúde humana, do meio ambiente e seus elementos naturais como animais e ecossistemas.

No encontro são debatidos temas relacionados aos principais fatores que contribuem para doenças infecciosas e não transmissíveis, como transmissores e vetores, exposição a poluição, sistemas alimentares sustentáveis e resistência de bactérias, vírus, fungos, parasitas aos tratamentos existentes.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 17/10/2025 Testes rápidos de hepatite B e C, HIV e Sífilis disponiveis no Dia D nacional de multivacinação, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Teste rápido de dengue passa a integrar tabela do SUS
Rio de Janeiro (RJ), 24/03/2026 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na abertura da Coalizão Global do G20 para Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, na Fiocruz. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Combate à dengue é primeiro desafio de coalizão global de saúde
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
Vacina brasileira contra a dengue mantém eficácia por até 5 anos
Edição:
Valéria Aguiar
OMS Dengue arbovirose mudanças climáticas Nações Unidas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 06/06/2025 - Semente de cacau da fábrica de chocolate Filha do Combu, a casa do chocolate da Dona Nena (Izete Costa), na Ilha do Combu, região metropolitana de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Edital seleciona projetos de inovação no Amazonas, Pará e Rondônia
qui, 09/04/2026 - 15:37
MPDFT - Ministério Público do DF e Territórios. Foto: GM/MPDFT
Meio Ambiente MPF pede suspensão do licenciamento da Cidade Urbitá no DF
qui, 09/04/2026 - 15:28
Imperatriz (MA), 13/10/2025 – Vista de pescadores em atividade nas águas do Rio Tocantins. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Universidade do Mar se torna realidade no Rio de Janeiro
qui, 09/04/2026 - 15:24
Brasília (DF), 08/03/2026 Ato 8 de Março – Dia Internacional das Mulheres em Brasília. Foto; Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Sistema vai facilitar concessão de medidas protetivas a mulheres em SP
qui, 09/04/2026 - 15:11
Brasília (DF), 09/04/2026 - Sessão do STF para analisar regras de eleição de governador e vice do Rio de Janeiro. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça STF suspende julgamento sobre mandato-tampão para governo do Rio
qui, 09/04/2026 - 15:03
Brasília (DF), 09/04/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona projetos de lei que fortalecem combate à violência contra a mulher. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Direitos Humanos Lula sanciona leis para fortalecer combate à violência contra mulheres
qui, 09/04/2026 - 15:00
Ver mais seta para baixo