logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa e PF vão combater venda ilegal de medicamentos emagrecedores

Acordo para atuação conjunta deverá ser assinado
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 12:41
Brasília
Brasília (DF), 26/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Canetas emagrecedoras. Mounjaro. Tirzepatida. Foto: Receita Federal/Divulgação
© Receita Federal/divulgação

A Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia Federal (PF) pretendem assinar um acordo de cooperação para combater, conjuntamente, o mercado ilegal das chamadas canetas emagrecedoras – medicamentos injetáveis que utilizam substâncias como a tirzepatida e semaglutida no tratamento da obesidade.

Segundo o diretor da Anvisa, Daniel Pereira, a parceria vai permitir a intensificação do enfrentamento a crimes e riscos sanitários envolvendo a produção, importação e venda irregular de medicamentos. O objetivo é frear a comercialização ilícita de produtos sem registro e comprovação de origem e qualidade, inclusive por meio de plataformas digitais.

“Esta articulação ganha ainda mais relevância diante do aumento expressivo de eventos adversos associados ao uso destes medicamentos, muitas vezes sem prescrição médica ou com produtos sem qualquer garantia de qualidade, pureza ou segurança”, disse Pereira ao abrir, nesta quarta-feira (6), a 7ª Reunião Pública da diretoria da agência.

De acordo com Pereira, a cooperação consolida um modelo já testado em operações conjuntas pontuais, como a Heavy Pen, que, no mês passado cumpriu 45 mandados judiciais de busca e apreensão e 24 ações de fiscalização no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Pará, Paraná, em Roraima, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, Sergipe e Santa Catarina.

<<Canetas emagrecedoras: entenda quando o uso pode fazer mal à saúde

 

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, apresenta o balanço da vacinação contra covid-19 no país.
Diretor da Anvisa, Daniel Pereira, disse que a parceria com a PF vai permitir a intensificação do combate ao comércio ilegal de medicamentos. Foto-arquivo: José Cruz/ Agência Brasil

“Trata-se, portanto, de uma cooperação que vai além da resposta pontual. Ela consolida um modelo de atuação integrada, preventiva e baseada em evidências”, comentou Pereira.

Ele frisou que as ações anteriores evidenciaram “a gravidade do problema, com apreensão em larga escala, interdições de estabelecimentos e a identificação de substâncias sem registro”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na prática, os medicamentos apreendidos em futuras operações conjuntas, frutos da parceria, serão analisados de forma integrada, com perícia da PF e suporte técnico da Anvisa, permitindo avaliar a composição dos produtos ilícitos.

“Para a autoridade sanitária, isto é essencial à avaliação do risco concreto à saúde da população. Já para o Estado, os resultados [da análise conjunta] fortalecem os inquéritos criminais, contribuindo para interromper cadeias ilícitas altamente organizadas, muitas, interestaduais e apoiadas em plataformas digitais”, acrescentou Pereira.

 Ao defender a atuação regulatória, o diretor destacou que a proteção à saúde exige uma resposta coordenada entre diferentes esferas do governo e a superação do impasse entre o necessário rigor técnico e a importância da disponibilidade de medicamentos.

 “A saúde pública do século 21 exige instituições fortes, técnicas, éticas e comprometidas com o bem coletivo”, afirmou.

De acordo com Pereira, “para ser efetiva, a atuação regulatória precisa dialogar, de forma estruturada, com as ações de fiscalização, investigação e repressão criminal”, concluiu o diretor da Anvisa.

Relacionadas
Young girl having finger prick test.No use: BBC, Pearson, Oxford University Press, Springer Nature, Dorling Kindersley, Cambridge University Press & Assessment, New Scientist, Bonnier Publications, John Wiley & Sons, The Lancet, BMJ. Criança teste de glicemia
Anvisa aprova Mounjaro para criança e adolescente com diabetes tipo 2
Brasília (DF), 26/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Canetas emagrecedoras. Mounjaro. Tirzepatida. Foto: Receita Federal/Divulgação
Canetas emagrecedoras são tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Brasília (DF), 26/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Canetas emagrecedoras. Mounjaro. Tirzepatida. Foto: Receita Federal/Divulgação
Canetas emagrecedoras podem reforçar "economia moral da magreza"
Edição:
Aécio Amado
Anvisa PF Emagrecedores canetas emagrecedoras obesidade Daniel Pereira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Economia Postos de combustíveis têm mais 2 meses para operar sem estoque mínimo
qua, 06/05/2026 - 13:43
Brasília (DF) 06/05/2026 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Durigan diz que Brasil está num bom caminho e prevê superávit este ano
qua, 06/05/2026 - 13:35
Kuala Lampur, 06/05/2026 - Foto feita em 26/10/2025 - Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Comércio e crime organizado serão temas da reunião entre Lula e Trump
qua, 06/05/2026 - 13:05
Brasília – DF – 05/05/2026 – Reunião do Conselho de Ética da Câmara para votar parecer sobre representação contra os deputados Marcos Pollon, Zé Trovão e Marcel van Hattem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Conselho de Ética suspende três deputados por motim na Câmara
qua, 06/05/2026 - 13:02
Sorteio da Copa do Mundo de 2026 5/12/2025 REUTERS/Carlos Barria
Esportes Federação iraniana quer que Fifa garanta respeito à Guarda na Copa
qua, 06/05/2026 - 12:58
Brasília (DF), 26/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Canetas emagrecedoras. Mounjaro. Tirzepatida. Foto: Receita Federal/Divulgação
Saúde Anvisa e PF vão combater venda ilegal de medicamentos emagrecedores
qua, 06/05/2026 - 12:41
Ver mais seta para baixo