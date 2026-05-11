logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa libera registro de remédios para tratar psoríase e asma

Yesintek também pode ser usado para Doença de Crohn
Luciano Nascimento – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/05/2026 - 20:16
São Luís
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou hoje (11) o registro de dois medicamentos: um para tratamento de doenças inflamatórias crônicas e autoimunes, e outro para asma e rinossinusite crônica com pólipos nasais grave.

O primeiro medicamento indicado é Yesintek (Ustequinumabe), apresentado como solução injetável pronta para administração subcutânea e para infusão intravenosa.

O remédio é indicado para tratar psoríase, artrite psoriásica, doença de Crohn e colite ulcerativa. Segundo ao Anvisa, o produto foi avaliado pela via de desenvolvimento por comparabilidade, tendo sido comparado ao medicamento Stelara.

“Yesintek é biossimilar, ou seja, demonstra semelhança em termos de qualidade, segurança e eficácia em relação a um produto biológico de referência previamente registrado na Anvisa”, disse a agência reguladora.

A agência disse ainda que o medicamento aprovado é uma nova alternativa terapêutica para pacientes adultos e crianças acima de 6 anos com psoríase em placa de grau moderado a grave.

“O tratamento é direcionado especificamente para casos em que as terapias convencionais — como o uso de ciclosporina, metotrexato ou sessões de fototerapia (PUVA) — não apresentaram resultados satisfatórios, foram contraindicadas ou causaram intolerância.” 

Ainda de acordo com a agência reguladora, no caso de pacientes adultos com artrite psoriásica ativa, o medicamento pode ser usado, de forma isolada ou em combinação com metotrexato, quando a resposta ao tratamento com drogas antirreumáticas modificadoras da doença (DMARD) foi inadequada. O Yesintek é indicado ainda para crianças com mais de 6 anos com a doença ativa. 

No caso da doença de Crohn, o remédio é indicado para pacientes adultos com quadro ativo de moderado a grave, que tiveram resposta inadequada ou perda de resposta a outros tratamentos, além de pessoas intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa (medicamentos imunobiológicos que bloqueiam uma proteína específica, reduzindo inflamações crônicas) ou que tenham contraindicações médicas para essas terapias.

Asma e rinossinusite crônica

Também nesta segunda-feira, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento para tratar asma e rinossinusite crônica com pólipos nasais grave, o Densurko® (depemoquimabe).

A medicação é apresentada como solução injetável 100 mg/mL, em seringa preenchida ou caneta aplicadora, prontas para uso e indicada como tratamento complementar da asma em pacientes adultos e pediátricos com idade igual ou acima de 12 anos com inflamação do tipo 2 (alérgica) caracterizada pelo excesso de eosinófilos (glóbulos brancos envolvidos na inflamação das vias aéreas) no sangue. 

Segundo o órgão, estudos clínicos demonstraram redução significativa na taxa de exacerbações clinicamente quando comparado ao placebo, ambos associados ao tratamento padrão.  

No caso da rinossinusite crônica com pólipos nasais, o medicamento é indicado somente para pacientes adultos nos quais a terapia convencional (com corticosteroides sistêmicos) e/ou cirurgia não proporciona controle adequado do quadro.

Nos dois casos, o tratamento indicado é de uma dose a cada seis meses. 

Edição:
Denise Griesinger
Anvisa Psoríase rinossinusite Asma Doença de Crohn Yesintek Densurko
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Vereadores provocam universitários em SP e ato tem confronto
seg, 11/05/2026 - 21:34
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça PGR pede ao Supremo condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
seg, 11/05/2026 - 21:01
Logo da Agência Brasil
Política Lula recebe Michelle Bachelet e reafirma apoio para ela chefiar ONU
seg, 11/05/2026 - 20:35
Queijo artesanal, queijo Canastra
Economia Brasil começa a importar queijo mais barato após acordo Mercosul–UE
seg, 11/05/2026 - 20:29
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa libera registro de remédios para tratar psoríase e asma
seg, 11/05/2026 - 20:16
Testes feitos em carros da Volkswagen para avaliar emissões de gases
Justiça Justiça condena Volkswagen por fraude em homologação ambiental
seg, 11/05/2026 - 19:59
Ver mais seta para baixo