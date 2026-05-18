Anvisa suspende corticoide e remédio para colesterol; veja quais lotes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira (18) a comercialização, distribuição e uso de medicamentos depois de notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios Hypofarma e Cimed.
No caso da Hypofarma, a medida atinge o medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), utilizado como corticoide anti-inflamatório.
A empresa informou o recolhimento voluntário do lote 25091566 após identificar escurecimento da solução quando o produto é diluído em associação com determinados medicamentos.
Já a Cimed comunicou o recolhimento voluntário do lote 2424299 dos medicamentos Atorvastatina cálcica 40mg e Rosuvastatina 20 mg, ambos utilizados para controle do colesterol.
Segundo a empresa, houve suspeita de mistura de embalagens com cartuchos de Rosuvastatina identificados em lote de Atorvastatina. A Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso dos produtos relacionados a esse lote específico (2424299).
Fitoterápicos proibidos
A agência sanitária também informou hoje que determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de uma série de medicamentos e fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Entre os produtos proibidos estão:
- Composto Cura Tudo
- Composto Anti-álcool
- Garrafada Cura Tudo
- Ki Sinusite/Rinite
- Composto Saúde do Homem
- Composto Tira Fumo
- Composto para Diabetes
- Composto Taradão
- Composto para Psoríase
- Garrafada do Seu Geraldo
A medida também vale para todos os lotes dos fitoterápicos da marca Status Verde:
- Composto Anti-Diabetes
- Valeriana Composta
- Erva Baleeria
- 7 Magnésios