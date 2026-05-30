logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Hospitais universitários realizam 42 mil atendimentos em mutirão

Ação ocorrerá neste sábado em 45 unidades federais
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/05/2026 - 08:00
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/05/2026 – MUTIRÃO HOSPITAIS FEDERAIS. Foto: Guilherme Albuquerque/HU Brasil
© Guilherme Albuquerque/HU Brasil

Hospitais universitários de todo o país realizam neste sábado (30) um mutirão de atendimento voltado à população idosa. A previsão é que sejam feitos mais de 42 mil atendimentos, incluindo 1 mil cirurgias e 31 mil exames. Participam da ação os 45 hospitais vinculados à estatal federal HU Brasil, antiga EBSERH, em 25 unidades da federação.

O objetivo é reduzir as filas de espera por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os procedimentos que serão realizados correspondem à demanda de cada unidade. Os pacientes foram encaminhados pelo sistema de regulação e já estão com o procedimento agendado.

O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, vai ofertar serviços nas áreas de oftalmologia, pneumologia, geriatria, endocrinologia, fonoaudiologia, oncologia, cirurgia geral e vascular. Somente no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho serão realizados cerca de 450 procedimentos.

A equipe também vai oferecer orientação multiprofissional para os cuidadores e acompanhantes de pessoas idosas internadas ou em atendimento ambulatorial. A formação será feita por médicos geriatras, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos.

Já no Ceará, estão previstos cerca de 1 mil atendimentos, tanto no Hospital Universitário Walter Cantídio quanto na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Serão consultas em geriatria, gastroenterologia, endocrinologia, urologia e ginecologia, além de exames de mamografia, ultrassonografia, audiometria e laboratoriais.

O hospital da Universidade Federal de Roraima é outra unidade que participa da ação, com mais de 200 atendimentos entre consultas em especialidades como infectologia, pneumologia e cardiologia, e exames como tomografia e ultrassonografia. Assim, como nas outras unidades.

Esta é a segunda edição do mutirão em 2026. A primeira, em março, teve como foco a saúde da mulher, e realizou mais de 45 mil atendimentos em todo o país. A iniciativa da HU Brasil começou no ano passado, com três edições que somaram quase 100 mil procedimento.

Além de contribuir para a redução das filas e do tempo de espera no SUS, as ações envolvem 1,1 mil estudantes das universidades e residentes dos hospitais, além de 2,5 mil trabalhadores, fortalecendo a formação médica. 

 

Relacionadas
Dia D de vacinação contra a gripe no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro.
SUS vai ampliar proteção vacinal contra doença pneumocócica
São Paulo - Inauguração da linha final de produção da vacina contra febre amarela na unidade Libbs Farmacêutica, uma empresa privada que fez acordo de transferência de tecnologia com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio
Governo de SP reforça vacina contra febre amarela na região do ABC
Brasília - Alunas do Centro de Ensino Fundamental 25, em Ceilândia, são vacinadas contra o papiloma vírus humano - HPV (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
HPV leva a 7,5 mil mortes anuais por câncer no Brasil
Edição:
Amanda Cieglinski
HU Brasil mutirão idosos Hospitais Universitários
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 - Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde, fala durante evento promovido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) no Dia Mundial sem Tabaco para alertar sobre as tentativas da indústria do tabaco de retardar a aplicação da Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2012 (RDC 14/2012), que proíbe o uso de aditivos de sabor e aroma em produtos de tabaco, no Teatro Assist, no centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde INCA alerta para os riscos de cigarros com sabor e aroma entre jovens
sab, 30/05/2026 - 10:13
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado
sab, 30/05/2026 - 10:00
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Defesa e Cidades lideram bloqueios no Orçamento de 2026
sab, 30/05/2026 - 09:53
07/05/2026 - Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê. Foto: Torvim - stock.adobe.com
Saúde Anvisa libera fábrica da Ypê e produtos feitos a partir de 1º de abril
sab, 30/05/2026 - 09:29
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001 brincam durante horário de intervalo, na escola, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Uso excessivo de telas prejudica criatividade nas brincadeiras
sab, 30/05/2026 - 09:15
Rio de Janeiro (RJ), 27/08/2025 – Alunos brincam de pular corda durante intervalo no Ginásio Experimental Olímpico Reverendo Martin Luther King, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Livre brincar deve ser um compromisso coletivo com a infância
sab, 30/05/2026 - 09:10
Ver mais seta para baixo