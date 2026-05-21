logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Inca faz campanha para ampliar ajuda a pacientes vulneráveis

Programa arrecada doações para garantir alimentação saudável
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/05/2026 - 17:33
Rio de Janeiro
Brasília-DF, 10.11.2023, A Diversas frutas, legumes e verduras que são vendidos diariamente na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA-DF. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O INCAvoluntário, área de ações sociais do Instituto Nacional do Câncer (Inca), está convocando doadores para contribuir com o Programa Nutrir, que ajuda os pacientes em situação de vulnerabilidade social a manterem uma alimentação saudável.

O Inca é referência nacional em tratamento oncológico e, apesar de suas quatro unidades ficarem no Rio de Janeiro, atende pacientes de diversas regiões do país, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o período de internação no hospital, esses pacientes e seus acompanhantes recebem assistência integral. No entanto, ao retornarem para casa, muitos não conseguem manter uma alimentação adequada ou adquirir os alimentos especiais recomendados, explica a gerente-geral do INCAvoluntário, Fernanda Vieira.

Por isso, o Programa Nutrir distribui para as famílias vulneráveis um cartão alimentação, que pode ser usado em mercados, hortifrutis e outros estabelecimentos do tipo, com um valor mensal de R$ 150, pago por até 15 meses.

"O tratamento continua, o paciente continua vindo ao Inca para consultas, exames e acompanhamento, e uma alimentação adequada contribui para a melhora da qualidade de vida. Com o cartão, ele pode comprar alimentos frescos, como frutas, legumes e verduras que contribuem para a recuperação da saúde", explica Fernanda.

Outros pacientes recebem uma bolsa de alimentos, com itens como arroz, feijão, macarrão, aveia e leite em pó. "É uma ajuda que parece simples, mas, para quem está em tratamento, faz toda a diferença. Apoia não só o paciente, mas também a família e traz mais dignidade para quem já está passando por um momento delicado", complementa a gerente-geral do INCAvoluntário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Somente no primeiro trimestre desde ano, o projeto já beneficiou 1.758 pacientes adultos e 99 crianças. Em 2025, as recargas no cartão-alimentação somaram quase R$ 1,4 milhão, e cerca de 2 mil bolsas de alimentos foram entregues.

Uma das beneficiadas é Rosana de Oliveira, mãe de Rafaela, de 14 anos, paciente do Inca há um ano e três meses. "Com o tratamento fica muito difícil trabalhar, por isso quero agradecer bastante a quem já contribui. Talvez essa pessoa nem tenha noção do bem que está fazendo. Recebemos lá pelo dia 20 e, como a gente já não tem mais quase dinheiro nessa época do mês, conseguimos repor itens de mais necessidade, como carne, frutas e legumes", conta Rosana.

Para aumentar o alcance este ano, foi lançada a campanha Alimente a Esperança, que está recebendo doações, via pix ou cartão de crédito, até o dia 28 de maio. As informações estão disponíveis no Instagram do INCAvoluntário.

Apesar de o INCAvoluntário ser ligado ao hospital, as ações da área são realizadas por voluntários e totalmente custeadas por doações. Além de alimentos, o projeto também concede auxílio-transporte e distribui brinquedos e brindes em datas especiais, como Natal e Dia das Mães.

Os voluntários também realizam atividades nos hospitais, como musicoterapia e palhaçaria.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 01/04/2026 – O diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer (INCA), Roberto Gil durante lançamento de estudo da instituição para implementação de programa nacional de rastreamento de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde (SUS), apresentado no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Inca lança estudo para programa de rastreamento de câncer de pulmão
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 – Chegada do Robô Da Vinci XI ao Instituto Nacional de Câncer (Inca). Frame INCA
Inca ganha primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica do SUS
Edição:
Juliana Andrade
Inca Incavoluntário alimentação saudável
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília-DF, 10.11.2023, A Diversas frutas, legumes e verduras que são vendidos diariamente na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA-DF. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Inca faz campanha para ampliar ajuda a pacientes vulneráveis
qui, 21/05/2026 - 17:33
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Arrecadação federal bate recorde e supera R$ 278 bilhões em abril
qui, 21/05/2026 - 17:26
Dinheiro
Economia Novo Desenrola renegocia quase R$ 12 bilhões em dívidas
qui, 21/05/2026 - 17:14
Brasília (DF), 21/05/2026 – A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ela foi detida numa operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil.. Foto: dra.deolanebezerra/Instagram
Justiça Bilhetes com ordens do PCC mostram ligação de Deolane com facção
qui, 21/05/2026 - 17:08
Ministério das Relações Exteriores comemora o Dia Internacional do Café com a entrega do prêmio
Economia Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
qui, 21/05/2026 - 17:02
Em sessão presidida pelo 1º vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, o plenário do Congresso Nacional, aprovou crédito para Petrobras e para pagamento por exploração do pré-sal
Política Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
qui, 21/05/2026 - 16:58
Ver mais seta para baixo