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Saúde

Paciente em SP com suspeita de ebola testa positivo para meningite

Testes para o vírus Ebola continuam em andamento
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/05/2026 - 11:01
Brasília
Brasília -DF- 31/05/2026 -Vítima está em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Foto: Pablo Jacob/Governo de SP
© Pablo Jacob/Governo de SP

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o homem internado com suspeita de ter contraído o vírus Ebola testou positivo para meningite meningocócica. O diagnóstico foi confirmado após a realização de um exame de sangue PCR.

De acordo com nota divulgada pelo órgão neste sábado (30), a suspeita de ebola segue em investigação. O paciente será avaliado por meio de análises laboratoriais e genômicas.

O caso envolve um homem de 37 anos, que viajou recentemente para a República Democrática do Congo, país que vive um surto de ebola.

Ao chegar ao Brasil, ele apresentou febre intensa e foi internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. O paciente está em isolamento.

Protocolo

No estado de São Paulo, casos suspeitos devem ser comunicados imediatamente à vigilância epidemiológica municipal e ao Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é a unidade de referência estadual para atendimento de casos suspeitos ou confirmados e o Instituto Adolfo Lutz é responsável pela investigação laboratorial e pelo diagnóstico diferencial.

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Edição:
Juliana Andrade
ebola São Paulo Secretaria de Saúde de São Paulo meningite
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