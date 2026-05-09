logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Países europeus irão retirar cidadãos de navio com surto de hantavírus

Pelo menos quatro países enviarão aviões para retirada na Espanha
Victoria Waldersee e Corina Pons - repórteres da Reuters
Publicado em 09/05/2026 - 12:26
Madri
A Spanish Civil Guard vehicle inside the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Canary Islands, Spain, where the cruise ship MV Hondius affected by a deadly hantavirus outbreak is expected to arrive, May 8, 2026. REUTERS/Borja Suarez//Proibida reprodução
© Reuters/Borja Suarez/proibida reprodução
Reuters

Alemanha, França, Bélgica, Irlanda e Holanda enviarão aviões para retirar seus cidadãos a bordo do navio de cruzeiro com destino a Tenerife, atingido por um surto mortal de hantavírus, disse o ministro do Interior da Espanha em Madri neste sábado.

A União Europeia está enviando mais dois aviões para os demais cidadãos europeus, acrescentou Fernando Grande-Marlaska. Os EUA e o Reino Unido confirmaram que aviões e planos de contingência estavam sendo organizados para cidadãos de fora da UE cujos países não puderam enviar transporte aéreo, disse ele.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reuniria com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Madri na tarde deste sábado e, em seguida, viajaria para Tenerife, nas Ilhas Canárias, juntamente com os ministros do Interior e da Saúde da Espanha para coordenar a chegada do navio. 

As autoridades locais alertaram que a retirada deve ocorrer entre o meio-dia de domingo e a tarde de segunda-feira, antes que as condições no mar piorem até o final de maio devido ao clima tempestuoso.

O luxuoso navio de cruzeiro MV Hondius partiu da costa de Cabo Verde para a Espanha na quarta-feira, depois que a OMS e a União Europeia pediram ao país que administrasse a retirada dos passageiros a bordo após a detecção do surto de hantavírus.

A Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira que oito pessoas ficaram doentes, incluindo três que morreram -- um casal holandês e um cidadão alemão.

Seis dessas pessoas foram confirmadas como tendo contraído o vírus, com outros dois casos suspeitos, disse a OMS.

O hantavírus geralmente é transmitido por roedores, mas, em casos raros, pode ser transmitido de pessoa para pessoa.

Todos os passageiros, bem como 17 membros da tripulação, serão retirados, mas 30 tripulantes permanecerão a bordo e viajarão para a Holanda, disse a ministra da Saúde da Espanha, Mónica García. As bagagens e o corpo de um passageiro falecido no navio permanecerão a bordo e o navio será totalmente desinfetado na chegada, acrescentou ela.

Os cidadãos espanhóis desembarcarão primeiro, e a ordem de retirada dos demais grupos de cidadãos será determinada pelas autoridades de saúde. Os cidadãos não poderão desembarcar até que seu avião de retirada esteja pronto para partir, disse Grande-Marlaska.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Brasília - DF - 09/05/2026. Tubo de ensaio rotulado como
OMS reporta seis casos confirmados de hantavírus ligados a cruzeiro
Teste rápido para hantavirose: TR Hantavírus IgM Bio-Manguinhos, com destaque para suporte de teste, apresentando resultado negativo, e frasco com solução reagente. Foto: Rudson Amorim, IOC/Fiocruz
OMS: hantavírus só é transmitido em contato muito próximo com doentes
An archive image of the cruise ship Hondius, in Vlissingen, Netherlands May 17, 2025. The MV Hondius, a Netherlands-based cruise ship, was hit by a suspected outbreak of hantavirus, authorities and media reports said on May 3, 2026. IMAGE OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY VERIFICATION: - Reuters confirmed the location from the shipyard, signage and fuel depot which matched file and satellite images. - Coordinates of the shipyard: 51.461283930722175, 3.6998162498897433. - The date when the pictures were taken was verified by original file metadata.
Saiba mais sobre o hantavírus, suspeito de causar surto em cruzeiro
hantavírus navio de cruzeiro OMS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/05/2026 - Documentário Aqui Não Entra Luz. Foto: Embaúba Filmes/Divulgação
Cultura Aqui Não Entra Luz: filme aborda segregação dos 'quartos de empregada'
sab, 09/05/2026 - 13:00
Activist Thiago Avila, a member of the Global Sumud Flotilla detained by Israel, sits at a magistrate's court to attend a detention extension hearing in Ashkelon, southern Israel, May 3, 2026. REUTERS/Amir Cohen
Internacional Ativista Thiago Ávila será solto hoje por Israel, informa organização
sab, 09/05/2026 - 12:54
A Spanish Civil Guard vehicle inside the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Canary Islands, Spain, where the cruise ship MV Hondius affected by a deadly hantavirus outbreak is expected to arrive, May 8, 2026. REUTERS/Borja Suarez//Proibida reprodução
Saúde Países europeus irão retirar cidadãos de navio com surto de hantavírus
sab, 09/05/2026 - 12:26
Laura Pigossi está na final do WTA 125 de Cali. Foto: Rafael Pignataro/Divulgação
Esportes Laura Pigossi é campeã nas duplas do WTA 125 de Istambul
sab, 09/05/2026 - 11:36
Diesel, bomba de combustível
Internacional Importações de diesel da Rússia e EUA aumentam com fechamento de Ormuz
sab, 09/05/2026 - 11:36
Brasília - DF - 19/04/2026 - Mais de 3,4 mil hospedagens já atuam com nova Ficha Digital de Hóspedes, de acordo com o Ministério do Turismo. Foto: Foto: Roberto Castro/MTur
Geral Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida
sab, 09/05/2026 - 11:20
Ver mais seta para baixo