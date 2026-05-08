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Saúde

Procon afirma que Ypê é a responsável por descarte de produtos

Lotes contaminados não devem ser descartados pelo consumidor
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/05/2026 - 18:48
Rio de Janeiro
07/05/2026 - Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê. Foto: Torvim - stock.adobe.com
© Torvim/stock.adobe.com

Consumidores que tenham adquirido lotes contaminados de produtos de limpeza da marca Ypê, cuja venda e uso foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não devem descartar os itens. As informações sobre a destinação correta, descarte ou eventual recolhimento deverão ser fornecidas pela empresa, orienta o secretário de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Procon-RJ), Rogério Pimenta.

“A orientação da Anvisa é que os consumidores devem ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientação do descarte, porque ele corre o risco de contaminação microbiológica”, alertou. 

Desde que a Anvisa anunciou a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição de vários produtos de lote final 1 da Ypê, consumidores relatam dificuldade em conseguir atendimento no SAC da empresa. A Ypê informou que reforçou o SAC para atender ao aumento da demanda. 

A inspeção da Anvisa em alguns frascos de produtos fabricados pela Ypê identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, que pode provocar infecções, sobretudo em pessoas com baixa imunidade.

O SAC da Ypê atende pelo telefone 0800 1300 544. Pimenta reforçou que é responsabilidade da empresa dar a destinação correta aos produtos e recomendou que quem tem o produto em casa deve imediatamente suspender o uso. 

Ressarcimento e troca

O secretário sugeriu que os consumidores procurem o Procon e órgãos de defesa do consumidor nos seus, estados munidos do comprovante da compra e dos produtos adquiridos, para que recebam orientações sobre o procedimento para ressarcimento.

Outra opção, destaca ele, é pedir a troca do produto por um igual, mas de outro lote, no supermercado ou loja em que foi feita a compra. Ele considera essa a solução mais prática. “Porque os próprios mercados estão tendo que recolher os itens suspensos para o fabricante”,afirmou.

Lista de produtos contaminados

Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

Lava Louças Ypê Clear Care 

Lava Louças com enzimas ativas Ipê 

Lava Louças Ypê 

Lava Louças Ypê Clear Care 

Lava Louças Ypê Toque Suave 

Lava Louças concentrado Ypê Green 

Lava Louças Ypê Clear 

Lava Louças Ypê Green 

Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor 

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas 

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac 

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha 

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green 

Lava Roupas Líquido Ypê Express 

Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT 

Lava Roupas Líquido Ypê Premium 

Lava Roupas Tixan Maciez 

Lava Roupas Tixan Primavera 

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de uso geral Atol 

Desinfetante Perfumado Atol 

Desinfetante Pinho Ypê

Lava roupas Tixan Power ACT 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Ypê SAC Procon Anvisa
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