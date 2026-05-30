logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

São Paulo investiga caso suspeito de ebola em homem de 37 anos

Paciente esteve na República Democrática do Congo, zona de surto
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/05/2026 - 13:57
São Paulo

Um homem de 37 anos com sintomas compatíveis com Ebola está internado no Instituto Emílio Ribas, na capital paulista. O resultado para confirmar ou descartar o diagnóstico ainda não saiu.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES), o caso do paciente natural da República Democrática do Congo foi registrado nesse sábado. Ele viajou recentemente para o país de origem e apresentou sintomas da doença, como febre intensa.

O país passa por um surto da doença, classificado pela Organização Mundial da Saúde como de importância internacional. 

Não há informações sobre o itinerário ou mesmo a data da viagem do paciente. 

De acordo com a secretaria estadual, a análise do caso suspeito é realizada pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

A coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP, Regiane de Paula ressalta que é um caso em investigação.

“As medidas previstas foram adotadas a partir da identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos. O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes”.

Protocolo

No estado de São Paulo, casos suspeitos devem ser comunicados imediatamente à vigilância epidemiológica municipal e ao CVE. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é a unidade de referência estadual para atendimento de casos suspeitos ou confirmados e o Instituto Adolfo Lutz é responsável pela investigação laboratorial e pelo diagnóstico diferencial.

Em nota, a secretária afirmou ainda que avalia o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul como muito baixo.

“Entre os fatores considerados estão a ausência histórica de transmissão autóctone no continente sul-americano, a inexistência de voos diretos entre a região afetada e a América do Sul e a forma de transmissão da doença, que exige contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou tecidos de pessoas sintomáticas infectadas”.

A transmissão da doença se dá somente após o início dos sintomas, que incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.

Em quadros graves, pode evoluir para manifestações hemorrágicas, choque e falência múltipla de órgãos. O período de incubação varia de dois a 21 dias. A transmissão ocorre por meio de fluidos corporais.

Segundo a SES, não há vacinas licenciadas nem terapias específicas aprovadas para a cepa Bundibugyo, responsável pelo surto atual. As vacinas e tratamentos disponíveis foram desenvolvidos para a cepa Zaire e não têm eficácia comprovada para essa variante.

Nesta semana, a OMS anunciou que há tratamentos e vacinas em teste contra a doença.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 - Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde, fala durante evento promovido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) no Dia Mundial sem Tabaco para alertar sobre as tentativas da indústria do tabaco de retardar a aplicação da Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2012 (RDC 14/2012), que proíbe o uso de aditivos de sabor e aroma em produtos de tabaco, no Teatro Assist, no centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
INCA alerta para os riscos de cigarros com sabor e aroma entre jovens
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001 brincam durante horário de intervalo, na escola, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Uso excessivo de telas prejudica criatividade nas brincadeiras
Inscrição para Mais Médicos Especialistas
Diagnóstico precoce pode estabilizar progressão da esclerose múltipla
Edição:
Aline Leal
ebola Instituto Emílio Ribas São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Saúde São Paulo investiga caso suspeito de ebola em homem de 37 anos
sab, 30/05/2026 - 13:57
Brasília -DF- 30/05/2026 - Festival na periferia do DF traz hip hop contra escala 6x1. grupo é de rappers que participam de batalhas. Foto Divulgação
Cultura Festival na periferia do DF traz hip hop contra escala 6x1
sab, 30/05/2026 - 13:29
Brasília (DF), 26/05/2026 - O laboratório de nanotecnologia da Embrapa produz em caráter experimental substitutos veganos de carne vermelha, salmão e lula por meio de uma impressora carregada de massa feita do extrato de sementes. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Embrapa produz em laboratório salmão, caviar e anéis de lula veganos
sab, 30/05/2026 - 13:02
Brasília (DF), 26/09/2025 - INSS oferece mais de 3,5 mil vagas de atendimento em mutirão no Nordeste. Foto: INSS/Divulgação
Geral Mutirão do INSS em todo país acelera análise de benefícios e perícias
sab, 30/05/2026 - 11:55
Brasília -DF- 30/05/2026 - TV Brasil exibe episódio inédito de série sobre plantas alimentícias não convencionais gravado em Belém. Foto: Jubarte Audivisual
Cultura TV Brasil exibe programa sobre plantas alimentícias não convencionais
sab, 30/05/2026 - 11:39
Brasília -DF- 30/05/2026 -Acordo Mercosul-Canadá. Foto: Câmara de comércio Brasil-Canadá
Internacional Acordo Mercosul-Canadá avança em décima rodada de negociações
sab, 30/05/2026 - 11:32
Ver mais seta para baixo