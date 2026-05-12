logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Uso de IA na saúde chega a 18% dos estabelecimentos do país

Pesquisa aponta uso maior na rede privada e entraves à expansão
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/05/2026 - 19:06
São Paulo 
Primeiros pacientes começam a chegar no Hospital da Arena Fonte Nova
© Ascom/Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)

A utilização de inteligência artificial (IA) no setor da saúde já atinge 18% dos estabelecimentos brasileiros de atendimento – 11% dos públicos e 21% dos privados.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (12), referem-se a 2025, e são da 12ª edição da pesquisa TIC Saúde, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que entrevistou 3.270 gestores de estabelecimentos de saúde no país. 

O levantamento é organizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) – departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

"Nos últimos anos, observamos uma rápida disseminação das tecnologias de Inteligência Artificial. Por isso, tornou-se importante ampliar a investigação para compreender como essas tecnologias vêm sendo incorporadas pelo conjunto dos estabelecimentos de saúde", explica o gerente do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Alexandre Barbosa.

Segundo a pesquisa, as principais aplicações de IA no setor de saúde brasileiro são: 

  • Organizar os processos clínicos e administrativos (45% dos estabelecimentos); 
  • Melhorar a segurança digital (36%); 
  • Melhorar a eficiência dos tratamentos (32%); 
  • Auxiliar na logística (31%); 
  • Apoiar a gestão de recursos humanos ou recrutamento (27%); 
  • Auxiliar nos diagnósticos (26%) e 
  • Auxiliar na dosagem dos medicamentos (14%).

Desafios 

De acordo com o levantamento, a adoção de IA no país ainda enfrenta obstáculos significativos. Nos hospitais com mais de 50 leitos, por exemplo, os gestores apontam custos elevados (63%), falta de priorização institucional (56%) e limitações relacionadas a dados e capacitação (51%) para a adoção da nova tecnologia.

"O avanço do uso da IA na saúde exige profissionais qualificados para que essa tecnologia seja aplicada de forma segura e responsável. Além disso, a consolidação de diretrizes e marcos regulatórios é fundamental para sustentar a adoção ética da IA em um setor que lida com informações sensíveis e impacta diretamente no cuidado com os pacientes",  destaca a coordenadora de projetos de pesquisas do Cetic.br, Luciana Portilho.

O levantamento mostra ainda que 9% dos estabelecimentos utilizam internet das coisas; e 5%, tecnologia robótica com uso de internet.

Serviços online disponibilizados aos pacientes, como a visualização de resultados de exames, foram oferecidos por 39% dos estabelecimentos; o agendamento de consultas, por 34%; e o de exames, por 32%.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/05/2026 - Os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, lançam dois editais estratégicos para ampliar o acesso à internet e fortalecer os serviços públicos em regiões mais vulneráveis do país. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Governo lança editais para conectar até 3,8 mil UBS
Edição:
Sabrina Craide
inteligência artificial IA TIC Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Justiça Nunes Marques toma posse na presidência do TSE; Mendonça será vice
ter, 12/05/2026 - 20:09
Brasília (DF), 12/05/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Assinatura da MP para zerar imposto federal da Taxa das Blusinhas, no Palácio do Planalto. Foto: Wallison Breno/PR
Economia Lula assina MP e zera "taxa das blusinhas"
ter, 12/05/2026 - 19:45
Carol Santiago - quatro ouros no Campeonato INternacional de natação de Berlim 2026
Esportes Carol Santiago é ouro, o 37º pódio do país no Internacional de Berlim
ter, 12/05/2026 - 19:36
ancelotti, brasil, seleção
Esportes Copa 2026: Carlo Ancelotti diz que decisão sobre Neymar não será fácil
ter, 12/05/2026 - 19:33
FILE PHOTO: An Iranian flag flutters in front of the International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters in Vienna, Austria September 9, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
Internacional Terremoto atinge Teerã, informa mídia estatal do Irã
ter, 12/05/2026 - 19:07
Primeiros pacientes começam a chegar no Hospital da Arena Fonte Nova
Saúde Uso de IA na saúde chega a 18% dos estabelecimentos do país
ter, 12/05/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo