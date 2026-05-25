logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Voluntários brasileiros morrem no Congo devido a surto de Ebola

Dez países africanos estão sob risco da doença
Agência Brasil
Publicado em 25/05/2026 - 09:22
São Paulo
Ebola
© AHMED JALLANZO

A Cruz Vermelha brasileira lamentou a morte de três voluntários brasileiros na República Democrática do Congo (RDC). Em nota, divulgada no sábado (23), a entidade informou que eles foram vítimas de infecção por ebola.

“Eles perderam suas vidas para o vírus ebola enquanto lutavam bravamente na linha de frente do combate à doença”, diz o texto da entidade.

A Cruz Vermelha lamentou as mortes destacando o legado deixado por eles. “Expressamos nossos mais profundos sentimentos e sincero respeito aos familiares, amigos e a toda a equipe congolesa. O legado de coragem, humanidade e sacrifício desses voluntários jamais será esquecido.

Surto de ebola

A RDC passa atualmente por um surto de Ebola, segundo anunciou na sexta-feira (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS). O país tem um “risco muito alto” de contaminação pelo vírus.

Isso significa que a doença está se espalhando rapidamente. Segundo a última contagem da OMS, 82 pessoas foram contaminadas oficialmente no país e há sete mortes, mas os números podem ser maiores. Há cerca de 750 casos não confirmados e 177 mortes suspeitas, também segundo a OMS.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África (CDC Africa) informou na sexta-feira (22) que dez países africanos estão sob risco de um surto de ebola. São eles:

  •     Sudão do Sul
  •     Ruanda
  •     Quênia
  •     Zâmbia
  •     República Centro-Africana
  •     Tanzânia
  •     Etiópia
  •     Angola
  •     Congo
  •     Burundi
Relacionadas
fifa, copa do mundo
Ebola: República Democrática do Congo não mudará preparação para Copa
A health worker takes the temperature of an M23 rebel at the entrance to the Rodolphe Merieux Laboratory, National Biomedical Research Institute (INRB), where samples from suspected Ebola cases are examined, as part of the response to the epidemic in Goma, North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, May 19, 2026. REUTERS/Arlette Bashizi
Ebola: dez países africanos estão sob alto risco, diz agência
Red Cross workers disinfect after handling the body of a person who died of Ebola, as aid agencies intensify efforts to contain a new Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, at the Centre Medical Evangelique (CME) in Hoho commune of Bunia, Ituri province, Democratic Republic of Congo, May 21, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere TPX IMAGES OF THE DAY
Ebola: OMS eleva a muito alto risco na República Democrática do Congo
Edição:
Aécio Amado
ebola OMS Cruz Vermelha voluntários brasileiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/05/2026 – RAÍZES DO SAGRADO FEMININO” INVESTIGA PAPEL DAS MULHERES NAS RELIGIÕES. Foto: COPACANA FILMES/DIVULGAÇÃO
Cultura "Raízes do Sagrado Feminino" mostra papel feminino nas religiões
seg, 25/05/2026 - 09:57
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mercado eleva previsão da inflação para 5,04% este ano
seg, 25/05/2026 - 09:55
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Novo júri do assassinato de Henry Borel ocorre nesta segunda-feira
seg, 25/05/2026 - 09:51
Dia internacional do Brincar celebra a importância das brincadeiras na infância.
Direitos Humanos Comissão publica fluxo de atendimento a crianças vítimas de abuso
seg, 25/05/2026 - 09:40
Ebola
Saúde Voluntários brasileiros morrem no Congo devido a surto de Ebola
seg, 25/05/2026 - 09:22
Adotado na infância por holandeses, Carlos Hogendorp, sonha em voltar a viver no Brasil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Criado na Holanda, brasileiro defende cuidados no processo de adoção
seg, 25/05/2026 - 09:21
Ver mais seta para baixo