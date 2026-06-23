logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

ANS defende que plano cubra mamografia digital sem restrição de idade

Atualmente cobertura é apenas para mulheres de 40 a 69 anos de idade
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 17:24
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 01/10/2024 - Teste de mamografia realizado na Campanha Outubro Rosa: Sesc-DF, que oferece exames e consultas gratuitas às mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula a indústria de planos de saúde no país, defende a obrigatoriedade de cobertura de exame de mamografia digital para todas as pessoas, sempre que houver indicação médica.

A ANS abriu uma consulta pública esta semana para que a sociedade civil possa opinar sobre o tema. Atualmente, a cobertura do exame é restrita a mulheres de 40 a 69 anos de idade, com indicação do médico assistente.

A mamografia digital - versão mais avançada do exame convencional - é considerada um dos principais exames para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo identificar alterações antes mesmo de serem percebidas ao toque.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), ligado ao Ministério da Saúde, estima que o país tenha cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano.

Menos exposição

De acordo com a ANS, o diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e pode reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos.

A mamografia digital oferece vantagens como menor exposição à radiação, menor tempo de compressão da mama durante o exame e armazenamento das imagens em formato digital, o que facilita o acompanhamento da evolução clínica e a avaliação por diferentes especialistas.

Com a proposta da ANS de acabar com a restrição, a cobertura do exame digital terá que abranger pessoas de qualquer gênero e idade, bastando um pedido médico, assim como já é com a mamografia convencional.

Ao incluir qualquer gênero, o exame poderia ser garantido pelo plano a pessoa que se considera não binária, ou seja, não se identifica exclusivamente como homem ou mulher.

Tecnologia

A iniciativa da ANS foi aprovada pela diretoria colegiada da reguladora no dia 8 e será submetida à participação social antes de uma decisão final.

A intenção de ampliar a cobertura do exame partiu da própria ANS após discussões na Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde).

Na Cosaúde, a maioria da comissão defendeu que “o uso da mamografia digital já está consolidado como padrão de cuidado oncológico” e que a restrição para mulheres de 40 a 69 anos poderia “prejudicar ou atrasar o acesso oportuno” ao diagnóstico de câncer de mama.

De acordo com a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Lenise Secchin, a agência segue uma busca permanente pelo aperfeiçoamento das coberturas garantidas aos clientes dos planos de saúde.

“Com a evolução tecnológica e a ampla utilização da mamografia digital nos serviços de saúde, entendemos que não há mais justificativa para manter restrições de idade ou gênero para um exame tão importante", sustenta.

Consulta pública

As contribuições para a Consulta Pública 173 poderão ser enviadas até o dia 11 de julho. A consulta de documentos relacionados à proposta e a contribuição em si deve ser feita no site da ANS.

Relacionadas
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Brasil tem nova opção de tratamento para câncer de mama mais agressivo
Rio de Janeiro (RJ), 23/05/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante inauguração das novas instalações do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS/Fiocruz), o lançamento do Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias CAR-T e a entrega de 42 veículos do programa Agora Tem Especialistas-Caminhos da Saúde e do SAMU para o estado. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Fiocruz terá produção nacional de terapias celulares contra o câncer
Edição:
Fernando Fraga
mamografia ANS mamografia digital câncer de mama
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates with Joao Felix and Joao Neves after Abduvohid Nematov scores an own goal and Portugal's fourth REUTERS/Phil Noble
Esportes Cristiano Ronaldo faz dois gols e Portugal vence o Uzbequistão por 5x0
ter, 23/06/2026 - 17:38
São Paulo (SP) 21/02/2024 - Estudo da UFMG mostra aumento do número de moradores de rua na capital. Moradores de rua recebem comida na Sé em SP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Censo da população em situação de rua será feito em cinco capitais
ter, 23/06/2026 - 17:28
Brasília (DF), 01/10/2024 - Teste de mamografia realizado na Campanha Outubro Rosa: Sesc-DF, que oferece exames e consultas gratuitas às mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde ANS defende que plano cubra mamografia digital sem restrição de idade
ter, 23/06/2026 - 17:24
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Economia Pix por aproximação passa a mostrar saldo antes do pagamento
ter, 23/06/2026 - 17:06
São Paulo (SP), 23/06/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio sobre o Programa Celular Seguro. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula cria plataforma para coibir roubos de celulares e vendas ilegais
ter, 23/06/2026 - 16:50
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Fazenda.
Economia Fazenda lança painel que detalha R$ 340 bi em benefícios fiscais
ter, 23/06/2026 - 16:47
Ver mais seta para baixo