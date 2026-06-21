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Saúde

Após cirurgia, cacique Raoni segue com boa evolução clínica em UTI

Procedimento foi feito com técnica minimamente invasiva
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/06/2026 - 11:07
 - Atualizado em 21/06/2026 - 11:47
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O cacique Raoni Metukire, de 94 anos, foi submetido na tarde de sábado (20) a uma cirurgia para desobstrução intestinal, no hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.

O procedimento foi feito sem complicações, com uma técnica minimamente invasiva. Posteriormente, o cacique foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para se recuperar da cirurgia e do quadro de desidratação e pneumonia aspirativa.

Em boletim divulgado às 11h30 deste domingo (21), o hospital afirma que o cacique segue com boa evolução clínica, afebril e respirando em ar ambiente. Está consciente e respondendo às solicitações. 

O Instituto Raoni, que presta informações sobre o estado de saúde do cacique, nas redes sociais, agradeceu a todos que vibraram positivamente pela cirurgia e pela recuperação da liderança indígena.

"A cirurgia foi um sucesso e ele permanece na UTI para observação, recebendo todos os cuidados", afirma o instituto, em nota. "Nossa profunda gratidão por cada gesto de carinho e solidariedade".

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Anteriormente, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. Ele foi transferido para São Paulo sexta-feira (19).

Em São Paulo, o acompanhamento de Raoni é conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

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Edição:
Érica Santana
Cacique Raoni cirurgua saúde UTI
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