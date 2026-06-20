logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado

Procedimento será realizado no Hospital São Paulo, da Unifesp
Bruno Bocchini – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/06/2026 - 13:40
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O cacique Raoni Metukire, de 94 anos, será submetido, neste sábado (20), a uma cirurgia de desobstrução intestinal no Hospital São Paulo (HSP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.

“O paciente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou bem durante a noite, afebril, respirando sem auxílio de aparelhos. Está em uso de antibioticoterapia e de tratamento de suporte clínico. Está programada para hoje à tarde uma cirurgia de desobstrução intestinal”, diz boletim médico divulgado às 12h30.

O cacique deu entrada nesta sexta-feira no HSP, apresentando quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. O quadro de saúde foi considerado grave, mas estável.

Anteriormente, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Ele foi transferido para a capital paulista na sexta-feira (19).

Em São Paulo, o acompanhamento do quadro de saúde de Raoni é conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

Relacionadas
Belém (PA), 11/11/2025 -Cacique Raoni concede entrevista dentro da embarcação
Cacique Raoni é transferido de Mato Grosso para São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Quadro de saúde de Raoni é grave, mas estável, diz Hospital São Paulo
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cacique Raoni volta a ser internado em estado grave no Mato Grosso
Edição:
Denise Griesinger
Cacique Raoni Cirurgia UTI
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
23/06/2023 - óleo de canabis, canabidiol, cbd, thc. Foto: CBD-Infos-com/ Pixabay
Saúde Projeto apoia mães e crianças atípicas tratadas à base de cannabis
sab, 20/06/2026 - 14:10
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Turkey's Orkun Kokcu in action with Paraguay's Gabriel Avalos and Jose Canale IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
Esportes Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa
sab, 20/06/2026 - 14:03
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Raphinha acknowledges fans after the match REUTERS/Mike Segar
Esportes Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado
sab, 20/06/2026 - 13:52
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado
sab, 20/06/2026 - 13:40
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia INSS: termina neste sábado prazo para contestar descontos indevidos
sab, 20/06/2026 - 13:29
Brasília (DF), 20/06/2026 – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Print meet.google
Geral Defesa Civil: 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema
sab, 20/06/2026 - 12:43
Ver mais seta para baixo