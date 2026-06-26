logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Cacique Raoni mantém boa evolução após cirurgia

Hospital não divulgou previsão de alta
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 21:22
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Raoni Metuktire, de 93 anos, liderança dos Kayapó, se recupera bem da recente cirurgia realizada para desobstrução intestinal. Segundo boletim médico, ele apresenta evolução clínica favorável, está sem febre, se alimenta e respira sem ajuda de aparelhos e realiza exercícios respiratórios. 

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento em ambulatório dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp. 

Ele está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Realizou cirurgia instestinal no dia 20 e segue em recuperação, tendo ido da UTI para um quarto no último dia 23. 

A equipe ainda não divulgou previsão de alta.

Relacionadas
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Raoni faz transição para dieta oral e tem evolução no quadro de saúde
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado
Edição:
Sabrina Craide
Cacique Raoni boletim médico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Junya Ito, do Japão, comemora o terceiro gol com Ayase Ueda e Daichi Kamada 20 de junho de 2026 também do Japão. REUTERS/Daniel Becerril
Esportes Conheça a seleção do Japão, próxima adversária do Brasil
qui, 25/06/2026 - 22:24
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Japan's Ao Tanaka in action with Sweden's Yasin Ayari REUTERS/Issei Kato
Esportes Japão empata com a Suécia e será adversário do Brasil na próxima fase
qui, 25/06/2026 - 22:21
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
qui, 25/06/2026 - 21:26
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni mantém boa evolução após cirurgia
qui, 25/06/2026 - 21:22
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia CMN veta taxa de cadastro em crédito para motoristas de app
qui, 25/06/2026 - 21:10
Brasília (DF) 01/12/2023 - Anvisa discute regulamentação de cigarro eletrônico. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Políticas antitabaco devem ser integradas à saúde da população LGBTI+
qui, 25/06/2026 - 21:03
Ver mais seta para baixo