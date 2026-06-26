Cacique Raoni mantém boa evolução após cirurgia

Raoni Metuktire, de 93 anos, liderança dos Kayapó, se recupera bem da recente cirurgia realizada para desobstrução intestinal. Segundo boletim médico, ele apresenta evolução clínica favorável, está sem febre, se alimenta e respira sem ajuda de aparelhos e realiza exercícios respiratórios.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento em ambulatório dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp.

Ele está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Realizou cirurgia instestinal no dia 20 e segue em recuperação, tendo ido da UTI para um quarto no último dia 23.

A equipe ainda não divulgou previsão de alta.