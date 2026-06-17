logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Com melhora clínica, cacique Raoni está lúcido e respira sem aparelhos

Quadro de saúde ainda exige cuidados, especialmente por causa da idade
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 16:06
São Paulo 
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), apresentou melhoras no quadro de saúde, segundo o boletim médico do hospital divulgado nesta quarta-feira (17). 

O relatório diz que Raoni está lúcido, consciente e orientado, respirando normalmente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico. Além disso, houve melhora no funcionamento renal e no quadro gastrointestinal.

Como parte da investigação, Raoni foi submetido nesta terça-feira (16) a uma endoscopia digestiva alta, sem intercorrências. 

“Os achados do exame seguem em avaliação pela equipe médica, sendo necessária a realização de exames complementares para melhor definição diagnóstica e planejamento das próximas condutas assistenciais”, diz o boletim.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Raoni segue recebendo suporte por meio de nutrição parenteral e permanece sob acompanhamento permanente da equipe multiprofissional. 

Durante entrevista coletiva ontem, a equipe médica afirmou que o quadro de saúde de Raoni ainda exige cuidados intensivos, por ser um paciente de idade avançada e portador de múltiplas comorbidades preexistentes. Não há previsão de alta e familiares acompanham o cacique durante todo o período de internação.

Raoni voltou a ser internado neste domingo (14), depois de passar mal em sua casa. Ele já havia sido internado outras duas vezes neste ano.

“Ele é um homem muito forte, mas temos que lembrar sempre que é um senhor de mais de 90 anos e que apresenta comorbidades, além dos quadros prévios de uma pessoa nessa situação de saúde. Então isso realmente o deixa um pouco mais frágil, inspirando bastante cuidado”, disse o diretor-técnico do Hospital Dois Pinheiros, Douglas Yanai.

O hospital informou também que a equipe médica do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros mantém contato permanente e discussão conjunta do caso com especialistas do Ambulatório do Índio da Unifesp, entre eles o médico Douglas Antônio Rodrigues, que acompanha a saúde do cacique há décadas. 

“As avaliações e definições terapêuticas vêm sendo realizadas de forma integrada por meio de videoconferências entre as equipes”.

Relacionadas
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cacique Raoni volta a ser internado em estado grave no Mato Grosso
Edição:
Sabrina Craide
Cacique Raoni Liderança Indígena
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/06/2026 - Seminário Internacional Caminhos para Fomento e Financiamento em Economia Criativa , no Edifício Palácio Gustavo Capanema, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Decreto interministerial deve desenhar política de economia criativa
qua, 17/06/2026 - 17:37
São Paulo (SP), 27/12/2025 - Pessoas na rua durante forte onda de calor. Operação Altas Temperaturas em São Paulo, devido ao forte calor na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Saúde Brasil teve 120 mil mortes associadas a ondas de calor em 20 anos
qua, 17/06/2026 - 17:32
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Justiça STF confirma regras para responsabilizar big techs por conteúdo ilegal
qua, 17/06/2026 - 17:26
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v DR Congo - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 17, 2026 DR Congo's Axel Tuanzebe in action as Portugal's Joao Cancelo scores a goal that was later disallowed IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
Esportes Portugal e RD Congo empatam; congoleses marcam primeiro gol em Copas
qua, 17/06/2026 - 17:06
Propostas sobre proteção de dados pessoais são debatidas no Congresso
Economia Promessa de dinheiro fácil e Pix são meios mais usados por golpistas
qua, 17/06/2026 - 17:05
Brasília – DF – 17/06/2026 – O ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante audiência pública conjunta promovida pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação da Câmara. Foto Lula Marques/Agência Brasil.
Política Ministro rebate oposição: trabalhador paga hoje menos impostos no país
qua, 17/06/2026 - 17:02
Ver mais seta para baixo